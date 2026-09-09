Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Potężny atak na Rosję. Noworosyjsk w ogniu, "są zabici i ranni"

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Cztery osoby, w tym dziecko, zginęły, a 29 zostało rannych w wyniku ukraińskiego ataku dronów na rosyjskie miasto Noworosyjsk - twierdzi gubernator obwodu krasnodarskiego Beniamin Kondratjew. Ukraina zaatakowała również okręty wojenne stacjonujące w tamtejszej bazie morskiej. Wkrótce Rosja poinformowała o wzięciu na cel ukraińskiego statku na Morzu Czarnym.

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Nocny pożar w Rosji, widoczny duży jęzor ognia i dym, oświetlone drzewa oraz elementy miejskiej infrastruktury.
Nocne eksplozje w Rosji. Są ranni i zabiciX/Anton Heraszczenkomateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Cztery osoby, w tym jedno dziecko, poniosły śmierć, a 29 zostało rannych w rezultacie nocnego ataku dronów na Noworosyjsk.
  • Władze Rosji poinformowały o pożarach i uszkodzeniach w rejonie Noworosyjska i Anapy, spowodowanych przez upadek odłamków.
  • Po tych wydarzeniach rosyjskie siły zaatakowały ukraiński statek towarowy oraz magazyn w Kijowie, nie odnotowano rannych.
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Ukraina zaatakowała w nocy okręty wojenne stacjonujące w bazie morskiej w rosyjskim porcie Noworosyjsk nad Morzem Czarnym - poinformował w środę dowódca ukraińskich Sił Bezzałogowych Robert Browdi cytowany przez agencję Reutera.

Jak przekazała Ukrainska Prawda, doszło również do pożaru na terenie terminalu paliwowego.

Atak Ukrainy na Rosję. Władze informują o pożarach

Informacje o eksplozjach potwierdził wcześniej mer Noworosyjska Andriej Krawczenko, twierdząc, że pożar spowodowały odłamki spadające na tereny kilku przedsiębiorstw oraz w pobliże zamieszkałego budynku. Nie sprecyzował jednak, o jakich przedsiębiorstwach mowa.

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Rosja. Cztery ofiary ukraińskiego ataku

Jak donosi agencja Reutera, powołując się na komunikat gubernatora obwodu krasnodarskiego Beniamina Kondratjewa, w wyniku ukraińskiego ataku zginęły cztery osoby, a wśród nich jedno dziecko. 29 kolejnych osób miało zostać rannych.

"Nasze wojsko odparło nocny, potężny atak wrogich dronów na region, Noworosyjsk ucierpiał najmocniej" - podkreślił.

O wybuchach w rejonie Noworosyjska informował też były doradca szefa MSW w Kijowie Anton Heraszczenko, publikując nagranie, na którym widać eksplozje.

Kondratjew przekazał również, że w Anapie, innym mieście w południowym Kraju Krasnodarskim, odłamki drona uszkodziły trzy domy prywatne i przedszkole, ale nikt nie został ranny.

Siły rosyjskie twierdzą, że zestrzeliły w nocy 596 ukraińskich dronów.

Wojna w Ukrainie. Rosja bierze odwet, atak na statek towarowy

Niedługo po doniesieniach z Noworosyjska Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że jego siły zbrojne zaatakowały ukraiński statek towarowy przewożący sprzęt wojskowy na Morzu Czarnym w drodze do portu w Odessie, a także magazyn w Kijowie należący do firmy produkującej drony.

Brak jest informacji o rannych.

Źródło: Ukrainska Prawda, Reuters

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