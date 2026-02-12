W skrócie Wielka Brytania i sojusznicy zobowiązali się przekazać Ukrainie pomoc wojskową o wartości 35 miliardów dolarów.

Niemcy zaoferowały przekazanie Ukrainie pięciu systemów Patriot PAC-3 pod warunkiem dostarczenia przez inne kraje łącznie 30 takich systemów.

Państwa NATO ogłosiły wsparcie finansowe w ramach inicjatywy PURL na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy.

W czwartek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów obrony państw Sojuszu.

Jak relacjonował minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey, zobowiązanie w wysokości 35 mld euro zostało podjęte na spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, w skład której wchodzi 50 państw, a współprzewodniczą jej Wielka Brytania i Niemcy.

- Możemy ratować ludzkie życie, możemy wywierać presję na Putina i możemy osiągnąć pokój, ale tylko wtedy, gdy będziemy działać razem - powiedział brytyjski minister na konferencji prasowej po spotkaniu.

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy przy NATO, znana też potocznie jako Grupa Ramstein, to międzynarodowe forum współpracy państw w zakresie koordynowania wsparcia wojskowego dla Ukrainy po inwazji Rosji.

Niemcy chcą przekazać kolejne Patrioty Ukrainie. Stawiają warunek

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował z kolei, że jego kraj dostarczy Ukrainie dodatkowo pięć systemów obrony antyrakietowej Patriot PAC-3, jeśli inne kraje sojusznicze przekażą Kijowowi łącznie 30 takich systemów.

- Wszyscy wiemy, że chodzi o ratowanie ludzkiego życia. To kwestia dni, a nie tygodni czy miesięcy - powiedział Pistorius po spotkaniu w Brukseli.

Pistorius zaznaczył, że decyzje w tej sprawie w innych krajach jeszcze nie zapadły, ale podkreślił, że jest "bardzo optymistycznie nastawiony" do możliwości zrealizowania celu 30 plus pięć.

Europejczycy kupią broń dla Kijowa od Amerykanów

Szef NATO Mark Rutte przekazał, że państwa Sojuszu ogłosiły wsparcie w wysokości setek milionów dolarów w ramach inicjatywy PURL.

Jej celem jest dostarczenie Ukrainie amerykańskiej broni, którą kupują państwa europejskie.

Sekretarz generalny NATO podziękował Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Litwie za ich wkład i powiedział, że spodziewa się wkrótce kolejnych deklaracji, nie wymieniając jednak konkretnych krajów.

Występując na wspólnej konferencji prasowej z ministrami obrony Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy, Rutte nie podał konkretnej kwoty wsparcia.

