W skrócie Ukraińskie Siły Obronne zaatakowały centrum bezzałogowców Rubikon w okupowanym Berdiańsku, niszcząc bazę szkoleniową i magazyny sprzętu rosyjskiej armii.

Wstępne szacunki ukraińskich służb wskazują, że w wyniku operacji śmierć mogło ponieść 30 rosyjskich żołnierzy, a kolejne 70 osób zostało rannych.

Ukraińcy przeprowadzili również serię innych uderzeń, w tym atak na lotnisko Marinowka w obwodzie wołgogradzkim oraz stację przepompowni ropy w Baszkirii.

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Informację o ataku na "Rubikon" podało ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe". Operację zorganizowano we współpracy m.in. z Grupą Harpia, Służbą Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" SBU oraz dywizjami powietrznodesantowymi.

Ukraińcy zapewniają, że zniszczeniu uległo również miejsce stacjonowania personelu. Straty miały zostać odnotowane również wśród przedstawicieli kierownictwa oddziału.

"Według relacji naocznych świadków po uderzeniu w rejonie celu wielokrotnie wybuchały pociski. Znaczna liczba rosyjskich żołnierzy została przewieziona do lokalnego szpitala. Ciała poległych, zgodnie z dostępnymi informacjami, wywieziono do Mariupola" - przekazało dowództwo "Południe" w mediach społecznościowych, które opublikowało nagranie z ataku.

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Atak na rosyjski "Rubikon". Seria uderzeń Ukrainy

Agencja UNIAN przypomina, że w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o ataku na lotnisko Marinowka w obwodzie wołgogradzkim. W operacji wykorzystano system rakietowy Neptun.

"Federacja Rosyjska utrzymuje na tym lotnisku myśliwce-bombowce Su-34, z których wróg zrzuca pociski na ukraińskie miasta i pozycje Sił Obronnych. Sztab Generalny dodał, że skutki ataku i zakres zniszczeń infrastruktury są obecnie wyjaśniane" - informował UNIAN w czwartek.

Ukraińscy wojskowi pochwalili się również atakiem na stację przepompowni ropy w Baszkirii. Po trafieniu w jeden ze zbiorników miało dojść do pożaru.

"Siły Obronne Ukrainy, realizując prawo do samoobrony gwarantowane przez artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, nadal systematycznie osłabiają potencjał militarno-ekonomiczny wroga i zmuszają Rosję do zaprzestania zbrojnej agresji na Ukrainę" - podkreśla Sztab Generalny.

Źródło: UNIAN