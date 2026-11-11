Potężne uderzenie w rosyjski port nad Morzem Bałtyckim. Kłęby dymu, wybuchł pożar

W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały w nocy port w Ust-Łudze nad Morzem Bałtyckim, co doprowadziło do wybuchu pożaru oraz awaryjnego wyłączenia stacji transformatorowej.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował, że w wyniku nocnego ataku poszkodowane zostały trzy osoby, a nad regionem zestrzelono 150 bezzałogowców.

W związku z intensywnymi atakami dronów Litwa, Łotwa i Estonia wydały krótkotrwałe alerty bezpieczeństwa dla swoich obywateli, a Finlandia wprowadziła ograniczenia w przestrzeni powietrznej.

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Do ataku na port Ust-Ługa doszło w nocy z wtorku na środę. Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko potwierdził, że obiekt był celem ukraińskich uderzeń.

Nad ranem urzędnik powiadomił, że w wyniku ataku bezzałogowców doszło do pożaru w porcie, a następnie do awaryjnego wyłączenia stacji transformatorowej. Na miejsce zadysponowano służby, które przystąpiły do gaszenia ognia.

Wojna w Ukrainie. Atak na port w Ust-Łudze, wybuchł pożar

W pożarze portu poszkodowane miały zostać trzy osoby. W kolejnym komunikacie Drozdenko nadmienił, że według wstępnych danych w nocy nad obwodem leningradzkim zestrzelono 150 statków bezzałogowych.

Kanały w mediach społecznościowych donosiły, że w nocy w rejonie Ust-Ługi słychać było eksplozje, pracę obrony przeciwlotniczej, a na niebie widoczny był także gęsty, czarny dym. Rejon ten położony jest nieco ponad 100 km od Petersburga.

Jeszcze nad ranem serwis NASA FIRMS, który zajmuje się zbieraniem danych o anomaliach temperaturowych, zarejestrował w okolicy portu kilka rozległych ognisk pożaru w jednym czasie.

Jak podkreśla kanał Astra na Telegramie, port Ust-Ługa to "główny rosyjski port handlowy nad Morzem Bałtyckim, w Zatoce Fińskiej". Jest jednym z kluczowych rosyjskich węzłów eksportowych w tym regionie.

Ogniska pożarów w porcie w Ust-Łudze uchwycone przez system NASA FIRMS NASA FIRMS materiał zewnętrzny

Ataki na port w Ust-Łudze, alarmy w krajach bałtyckich. Rosja odpowiedziała

W nocy Litwa, Łotwa i Estonia wydały alerty dotyczące zagrożenia dronami wlatującymi ze strony Rosji bądź Białorusi. W ostrzeżeniach wzywano obywateli, aby znaleźli schronienie. Alerty zostały niedługo później odwołane.

Finlandia natomiast wprowadziła "tymczasowe ograniczenia dotyczące przestrzeni powietrznej i obszarów morskich we wschodniej części Zatoki Fińskiej", które później zniosła. Alerty w krajach bałtyckich oraz ruch Finlandii prawdopodobnie miały związek z atakami w Ust-Łudze.

Okazuje się, że nie tylko dla obwodu leningradzkiego była to niespokojna noc. Według Ministerstwa Obrony Rosji w nocy nad wieloma obwodami, okupowanym Krymem i Morzem Azowskim w sumie zestrzelonych miało zostać 627 ukraińskich dronów.

Kreml nie pozostał jednak dłużny i również uderzył w Ukrainie. Rosyjski resort obrony - na który powołuje się Reuters - twierdzi, że zaatakowano statek towarowy na Morzu Czarnym, który przewoził broń i sprzęt wojskowy dla ukraińskich sił zbrojnych.

Rosyjskie bezzałogowce miały też uderzyć w trzy stacje elektroenergetyczne w Krzywym Rogu i Odessie.

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Źródła: Unian, Reuters, Interia



