W skrócie Ukraina opublikowała nagranie z kamery umieszczonej na rakiecie manewrującej Flamingo, która uderzyła w Most Krymski w nocy z 15 na 16 listopada.

W efekcie ataku dronów i rakiet część mostu zawaliła się, przęsła uległy odkształceniu, a na przeprawie utknęły setki pojazdów cywilnych.

Zniszczenie konstrukcji może zablokować jedyny szlak morski między Morzem Azowskim a Czarnym, co jest strategicznym problemem dla rosyjskiej floty.

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Na nagraniu, opublikowanym przez Antona Heraszczenkę - byłego doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy - widzimy, jak pocisk, na którym zamontowana jest kamera, stopniowo opada w stronę Mostu Krymskiego.

Po kilku sekundach rakieta łapie poziom tuż nad linią wody i zmierza w stronę strategicznej przeprawy. Kamera nie uchwyciła momentu samego uderzenia.

Wojna w Ukrainie. Jest nagranie z ataku na Most Krymski

W czasie nagrania pojawia się też krótki komentarz. Jak wskazuje Denys Sztilerman, do uderzenia w Most Krymski Ukraina użyła pocisków manewrujących Flamingo.

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Potwierdza to także sam Heraszczenko w podpisie do nagrania. "Ukraińska pocisk manewrujący FP-5 Flamingo w sekundach przed uderzeniem w Most Kerczeński" - napisał były doradca szefa MSW Ukrainy.

We wcześniejszym wpisie opisał z kolei przebieg ataku na przeprawę w cieśninie Kerczeńskiej. "Wczoraj w nocy Most Kerczeński, symbol okupacji i rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, doznał poważnych uszkodzeń podczas potężnego połączonego ataku rakietowego i dronowego" - wskazał Heraszczenko.

Atak na Most Krymski. Część przeprawy zapadła się

W wyniku uderzenia, przeprowadzonego w nocy z 15 na 16 listopada, część Mostu Krymskiego uległa zawaleniu. Na zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać pozostawiane na przeprawie samochody.

Uderzenie rakietami Flamingo oraz dronami spowodowało też znaczne przekrzywienie się przęseł mostu. Wskazuje na to m.in. portal TSN, wskazują na relację, jaka pojawiła się w rosyjskich mediach. Według nich głowica bojowa jednego z bezzałogowców spadła na prawy łuk przeprawy, a ten miał się widocznie odkształcić, odchylając się o około 15 stopni.

Na Moście Krymskim utknąć miało nawet dwa tysiące pojazdów.

Ukraina uderzyła w Most Krymski. Wielki problem dla Rosji

Jak wskazuje Unian, powołując się na jednego z analityków tzw. białego wywiadu (OSINT), jeśli zawalone elementy konstrukcji zablokują przejście pod mostem, jednostki pływające stracą możliwość swobodnego przemieszczania się przez Cieśninę Kerczeńską.

To, na co wskazuje analityk o pseudonimie Intelschizo, może stanowić poważny problem dla Rosji, dla której cieśnina Kerczeńska stanowi jedyną drogą morską łączącą Morze Azowskie z Morzem Czarnym.

To nie tylko kluczowa przeprawa handlowa, ale też strategiczny szlak dla Floty Czarnomorskiej, stacjonującej w okupowanym przez Rosję Sewastopolu.

Atak na Most Krymski. Rosja reaguje, specjalne posiedzenie

Jest też reakcja Rosji na atak ze strony Ukrainy. Jak przekazały prokremlowskie media, zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie.

"Wkrótce w Pałacu Rządowym odbędzie się posiedzenie Komisji Rządowej ds. Likwidacji Następstw Ataku na Most Krymski, której przewodniczyć będzie wicepremier Marat Chusnullin" - czytamy w oświadczeniu Kremla.

Z kolei agencja TASS donosi, że Rosyjski Komitet Śledczy "wszczął śledztwo w sprawie ataku terrorystycznego".

Źródło: Unian, TASS



