Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Potężne uderzenie Ukraińców. Gęste kłęby dymu nad ważną rosyjską fabryką

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Po ataku dronów płonie kombinat petrochemiczny w Togliatti w obwodzie samarskim, nad Wołgą, w europejskiej części Rosji - powiadomiły ukraińskie media z powołaniem na rosyjskie kanały monitorujące. To jeden z kluczowych rosyjskich zakładów produkujących głównie kauczuk syntetyczny.

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Pożar kombinatu petrochemicznego Togliattikauczuk w Togliatti po ataku dronów
Rosyjska fabryka w ogniu po ukraińskim ataku X: @Osinttechnical / @Exilenova_plusmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W sobotę nad ranem doszło do ataku dronów na kombinat petrochemiczny Togliattikauczuk w obwodzie samarskim, co doprowadziło do wybuchu rozległego pożaru.
  • Zakład w Togliatti produkuje kauczuk syntetyczny, wykorzystywany m.in. w przemyśle wojskowym, odpowiadając za 25 procent rosyjskiego rynku tego surowca.
  • W wyniku ataku wstrzymano pracę miejscowego lotniska oraz przeprowadzono ewakuację pracowników pobliskiej firmy samochodowej AvtoVAZ.
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Celem ataku były zakłady Togliattikauczuk, które produkują kauczuk syntetyczny, surowce chemiczne oraz dodatki do benzyny.

"Nad ranem w serwisach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania pożaru zakładu w Togliatti, na których widać rozległy pożar i gęste słupy czarnego dymu. W obwodzie samarskim nad ranem ogłoszono zagrożenie atakiem dronów, a miejscowe lotnisko wstrzymało działalność" - napisał portal RBK-Ukraina.

Z powodu ataku miało dojść również do ewakuacji pracowników firmy samochodowej AvtoVAZ. 

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Wojna w Ukrainie. Płonie zakład w Togliatti w Rosji

Serwis wyjaśnił, że kombinat w Togliatti ma ważne znaczenie dla przemysłu cywilnego, jednak jego produkty mogą być również wykorzystywane w łańcuchach produkcyjnych rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

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Wytwarzane przez zakład kauczuki syntetyczne są stosowane m.in. do produkcji stałego paliwa rakietowego do rakiet taktycznych i balistycznych - podkreślono.

Według informacji portalu Unian fabryka odpowiada za produkcję 25 proc. kauczuku syntetycznego na rosyjskim rynku. 

Ukraina uderzyła w Rosji. Zakład w Togliatti zaatakowany ponownie

Poprzednio zakłady w Togliatti atakowane były przez ukraińskie drony we wrześniu i czerwcu.

To niejedyny ważny rosyjski zakład produkcyjny, który został zaatakowany w ciągu minionej doby. W piątek wieczorem drony uderzyły w fabrykę Proton w Orle w obwodzie orłowskim. Na miejscu doszło do eksplozji. 

Fabryka Proton produkuje sprzęt optoelektroniczny i podzespoły do celów wojskowych. Jest ona ważnym kompleksem wojskowo-przemysłowym.

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