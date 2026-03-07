W skrócie Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę, uderzając w kompleksy wojskowo-przemysłowe, lotniska i infrastrukturę energetyczną.

W Charkowie rakieta balistyczna zniszczyła budynek mieszkalny, zabijając siedem osób, a 15 osób zostało rannych.

W wyniku ataków przerwy w dostawie prądu odnotowano w siedmiu regionach Ukrainy, a uszkodzona została również infrastruktura kolejowa i portowa.

W nocy z soboty na niedzielęRosja przeprowadziła serię zmasowanych ataków na Ukrainę, wymierzonych w kompleksy wojskowo-przemysłowe, lotniska wojskowe oraz zakłady energetyczne - podała agencja Interfax, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w Ukrainę wystrzelono 480 dronów i 29 rakiet, atakując m.in. infrastrukturę energetyczną i kolejową.

"Partnerzy powinni zareagować na te brutalne ataki na życie" - napisał Zełenski w serwisie Telegram, apelując o dalsze wsparcie w dostawach obrony powietrznej i broni.

Ukraińskie siły powietrzne zestrzeliły 453 drony i 19 pocisków, jednak dziewięć pocisków i 26 dronów szturmowych trafiło w 22 obiekty, powodując znaczne straty.

Wojna w Ukrainie. Charków pod ostrzałem

Miasto Charków stało się celem rosyjskich ataków rakietowych i dronów. W wyniku uderzenia rakiety balistycznej w pięciopiętrowy budynek mieszkalny zginęło siedem osób - poinformował Ołeh Syniehubow. Rannych zostało 15 osób, a 19 budynków mieszkalnych oraz obiekty handlowe i administracyjne zostały uszkodzone.

- Kiedy dotarliśmy 20 minut po wybuchu, myślałam, że dostanę zawału. Nie byłam w stanie sklecić dwóch słów, a nogi mi się uginały - powiedziała agencji Reuters Hanna, mieszkanka zniszczonego budynku.

Rosja uderza w Ukraina. Kijów i inne regiony w sieci zagrożeń

Premier Julia Swyrydenko poinformowała, że w Kijowie trzy osoby zostały ranne, a w 2806 budynkach mieszkalnych wyłączono ogrzewanie z powodu uszkodzeń infrastruktury energetycznej. Krajowy operator sieci elektroenergetycznej Ukrenergo zgłosił przerwy w dostawie prądu w siedmiu regionach kraju.

Rosyjskie ataki objęły również cztery stacje kolejowe w centralnej Ukrainie oraz infrastrukturę portową w południowym regionie obwodu odeskiego, gdzie spłonęły kontenery z olejem roślinnym, a magazyn zboża został uszkodzony.

Zełenski podkreślił, że Rosja nadal próbuje niszczyć ukraińską infrastrukturę mieszkalną i krytyczną.

Źródło: Reuters

