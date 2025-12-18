Wojna w Ukrainie
Potężne uderzenie, Rosjanie wściekli. Statek w ogniu, są ofiary

W nocy ze środy na czwartek ukraiński dron uderzył w rosyjski kontenerowiec w Rostowie nad Donem - informują lokalni urzędnicy. Zginąć miały co najmniej dwie osoby. Trwa gaszenie pożaru. Siły Zbrojne Ukrainy nie przyznały się do uderzenia ani nie skomentowały ataku.

Statek płonący przy nabrzeżu portowym, wokół którego pracują strażacy starający się ugasić ogień. W tle widać duże kłęby dymu i intensywne płomienie, a dodatkowo wstawka w prawym górnym rogu ukazuje pożar w innym miejscu miasta.
Rosjanie donoszą o ataku na tankowiec w Rostowie nad DonemX/aborealis940/GirkinGirkin materiał zewnętrzny

  • Ukraiński dron uderzył w rosyjski kontenerowiec w Rostowie nad Donem, powodując ofiary śmiertelne i pożar - informują rosyjscy urzędnicy.
  • Rosyjskie służby twierdzą, że uniknięto wycieku ropy, ale akcja ratunkowa wciąż trwa.
  • W tym samym czasie Rosjanie przeprowadzili atak dronowy na Czerkasy, gdzie kilka osób zostało rannych, a część miasta została pozbawiona prądu.
Informacje o rzekomym ukraińskim ataku w Rostowie przekazał gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar. "Statek został uszkodzony w porcie w Rostowie, według wstępnych danych wśród załogi są ofiary" - przekazał.

Z doniesień urzędnika wynika, że śmierć poniosły dwie osoby, trzy inne natomiast zostały ranne. Trwać ma akcja ratunkowa i gaśnicza.

Wojna w Ukrainie. Kontenerowiec w ogniu. Rosjanie winią Ukraińców

Atak potwierdził też burmistrz Rostowa nad Donem, Aleksander Skriabin. Według jego słów pomimo uderzenia zdołano uniknąć wycieku ropy.

Rosyjskie media wskazują, że mowa o kontenerowcu "Valery Gorchakov". Jednostka została zbudowana w 1969 roku jako statek towarowy, by w 2004 roku przekształconą zostać w kontenerowiec.

    Gubernator obwodu rostowskiego wskazał też, że Ukraińcy zaatakowali również w Batajsku. Z doniesień wynika, że jedna osoba zginęła, a siedem innych zostało rannych.

    Ukraińskie siły jak dotąd nie skomentowały doniesień Rosjan ani nie przyznały się do ataków.

    Rosyjski atak w Czerkasach. Część mieszkańców pozbawiona prądu

    W nocy z 17 na 18 grudnia Rosjanie przeprowadzili atak na ukraińskie miasto Czerkasy. Szef Czerkaskiej Regionalnej Administracji Wojskowej wskazał Ihor Taburec wskazał, że rannych zostało sześć osób.

    "Rosjanie zaatakowali infrastrukturę krytyczną - część miasta została odłączona od prądu" - poinformował.

    Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    Według Taburca działania przeprowadzone zostały z użyciem dronów. Odłamki bezzałogowców trafić miały także w prywatne obiekty mieszkalne - zniszczone zostały poszycia dachów, okna i zaparkowane w pobliżu samochody.

    Źródła: Unian, Kyiv Independent

