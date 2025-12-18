W skrócie Ukraiński dron uderzył w rosyjski kontenerowiec w Rostowie nad Donem, powodując ofiary śmiertelne i pożar - informują rosyjscy urzędnicy.

Rosyjskie służby twierdzą, że uniknięto wycieku ropy, ale akcja ratunkowa wciąż trwa.

W tym samym czasie Rosjanie przeprowadzili atak dronowy na Czerkasy, gdzie kilka osób zostało rannych, a część miasta została pozbawiona prądu.

Informacje o rzekomym ukraińskim ataku w Rostowie przekazał gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar. "Statek został uszkodzony w porcie w Rostowie, według wstępnych danych wśród załogi są ofiary" - przekazał.

Z doniesień urzędnika wynika, że śmierć poniosły dwie osoby, trzy inne natomiast zostały ranne. Trwać ma akcja ratunkowa i gaśnicza.

Wojna w Ukrainie. Kontenerowiec w ogniu. Rosjanie winią Ukraińców

Atak potwierdził też burmistrz Rostowa nad Donem, Aleksander Skriabin. Według jego słów pomimo uderzenia zdołano uniknąć wycieku ropy.

Rosyjskie media wskazują, że mowa o kontenerowcu "Valery Gorchakov". Jednostka została zbudowana w 1969 roku jako statek towarowy, by w 2004 roku przekształconą zostać w kontenerowiec.

Gubernator obwodu rostowskiego wskazał też, że Ukraińcy zaatakowali również w Batajsku. Z doniesień wynika, że jedna osoba zginęła, a siedem innych zostało rannych.

Ukraińskie siły jak dotąd nie skomentowały doniesień Rosjan ani nie przyznały się do ataków.

Rosyjski atak w Czerkasach. Część mieszkańców pozbawiona prądu

W nocy z 17 na 18 grudnia Rosjanie przeprowadzili atak na ukraińskie miasto Czerkasy. Szef Czerkaskiej Regionalnej Administracji Wojskowej wskazał Ihor Taburec wskazał, że rannych zostało sześć osób.

"Rosjanie zaatakowali infrastrukturę krytyczną - część miasta została odłączona od prądu" - poinformował.

Według Taburca działania przeprowadzone zostały z użyciem dronów. Odłamki bezzałogowców trafić miały także w prywatne obiekty mieszkalne - zniszczone zostały poszycia dachów, okna i zaparkowane w pobliżu samochody.

Źródła: Unian, Kyiv Independent

