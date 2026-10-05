Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Potężne trafienie sił Ukrainy w głębi Rosji. Dwie maszyny w ogniu

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Rosyjski myśliwiec Su-35 oraz bombowiec Su-34 zostały zniszczone w wyniku ataku sił Ukrainy. Kijów uderzył na lotnisko Chanskaja w Republice Adygei na południu kraju, wykorzystywane do szkolenia pilotów na potrzeby armii. Uderzenie potwierdziły dane serwisu NASA FIRMS.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Myśliwiec wojskowy podczas lotu z widoczną rakietą na tle nieba, ilustracja do ataku na Su-35 i Su-34.
Wojna w Ukrainie. Kijów zniszczył myśliwiec Su-35 i bombowiec Su-34 Rosji (zdj. ilustracyjne)SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY / AFP / NurPhoto / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Na lotnisku Chanskaja w Republice Adygei doszło do pożarów w miejscach postoju samolotów i magazynie amunicji po ataku przeprowadzonym w niedzielę.
  • Zdjęcia satelitarne pokazują ślady pożarów i zniszczone maszyny, w tym myśliwiec Su-35 oraz bombowiec Su-34.
  • W sobotę celem ataku dronów była również fabryka w Kałudze produkująca podzespoły do pocisków Ch-101, Iskander-K oraz Iskander-M.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Na skutek ataku przeprowadzonego w niedzielę na lotnisko Chanskaja w Republice Adygei na południu Rosji doszło do pożarów w miejscach postoju samolotów oraz w magazynie amunicji. Potwierdziły to dane serwisu NASA FIRMS, który pozwala na obserwację pożarów na powierzchni Ziemi przy użyciu satelitów.

Na opublikowanych przez portal Militarnyj zdjęciach satelitarnych widoczne są ślady pożarów i szczątki zniszczonych samolotów - myśliwca Su-35 i bombowca Su-34.

Wojna w Ukrainie. Kijów zniszczył rosyjskie Su-35 i Su-34

Bombowce Su-34 są używane przez Rosję do atakowania Ukrainy m.in. przy wykorzystaniu bomb kierowanych satelitarnie KAB, wyposażonych w system powierzchni nośnych. Pozwalają one na lot ślizgowy i uderzenia w cele w odległości do 80-90 km od miejsca zrzutu.

Lotnisko Chanskaja jest wykorzystywane przez Krasnodarską Wyższą Wojskową Szkołę Lotniczą do szkolenia załóg samolotów na potrzeby rosyjskiej armii.

W sobotę celem ataku ukraińskich dronów było również miasto Kaługa w europejskiej części Rosji, gdzie trafiona została fabryka wytwarzająca podzespoły do pocisków manewrujących Ch-101 i Iskander-K oraz balistycznych Iskander-M.

Zobacz również:

Niemiecka policja i wojsko podczas wspólnych działań
Wojna w Ukrainie

Niemcy ostrzegają przed Rosją. "Konfrontacja osiągnęła nowy poziom"

Karol Płatek
Karol Płatek


"Polityczny WF": Lewica po cichu liczy na wygraną GibałyINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze