W skrócie Na lotnisku Chanskaja w Republice Adygei doszło do pożarów w miejscach postoju samolotów i magazynie amunicji po ataku przeprowadzonym w niedzielę.

Zdjęcia satelitarne pokazują ślady pożarów i zniszczone maszyny, w tym myśliwiec Su-35 oraz bombowiec Su-34.

W sobotę celem ataku dronów była również fabryka w Kałudze produkująca podzespoły do pocisków Ch-101, Iskander-K oraz Iskander-M.

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Na skutek ataku przeprowadzonego w niedzielę na lotnisko Chanskaja w Republice Adygei na południu Rosji doszło do pożarów w miejscach postoju samolotów oraz w magazynie amunicji. Potwierdziły to dane serwisu NASA FIRMS, który pozwala na obserwację pożarów na powierzchni Ziemi przy użyciu satelitów.

Na opublikowanych przez portal Militarnyj zdjęciach satelitarnych widoczne są ślady pożarów i szczątki zniszczonych samolotów - myśliwca Su-35 i bombowca Su-34.

Wojna w Ukrainie. Kijów zniszczył rosyjskie Su-35 i Su-34

Bombowce Su-34 są używane przez Rosję do atakowania Ukrainy m.in. przy wykorzystaniu bomb kierowanych satelitarnie KAB, wyposażonych w system powierzchni nośnych. Pozwalają one na lot ślizgowy i uderzenia w cele w odległości do 80-90 km od miejsca zrzutu.

Lotnisko Chanskaja jest wykorzystywane przez Krasnodarską Wyższą Wojskową Szkołę Lotniczą do szkolenia załóg samolotów na potrzeby rosyjskiej armii.

W sobotę celem ataku ukraińskich dronów było również miasto Kaługa w europejskiej części Rosji, gdzie trafiona została fabryka wytwarzająca podzespoły do pocisków manewrujących Ch-101 i Iskander-K oraz balistycznych Iskander-M.



