"Ogólne straty bojowe przeciwnika od 24 lutego 2022 r. do 11 czerwca 2025 r. wyniosły w przybliżeniu 999 200 osób " - powiadomił Sztab Generalny Ukrainy. Tylko w ciągu ostatniej doby zabitych lub rannych zostało 1120 żołnierzy armii rosyjskiej.

W zeszłym tygodniu amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) oceniło, że straty wojenne Rosji sięgną niebawem miliona żołnierzy, zaś straty Ukrainy to około 400 tys.

" Liczba zabitych i rannych po stronie Rosji jest niezwykła . Rosja prawdopodobnie osiągnie poziom 1 miliona strat latem 2025 roku (…). Łącznie w Ukrainie zginęło 250 tys. rosyjskich żołnierzy , a całkowita liczba rosyjskich strat (tj. zabitych i rannych - red.) przekroczyła 950 tys., co świadczy o całkowitym lekceważeniu życia własnych żołnierzy przez Władimira Putina " - cytowała raport CSIS agencja Interfax-Ukraina.

Centrum oszacowało, że straty Ukrainy w wojnie z Rosją wyniosły 60-100 tys. zabitych oraz co najmniej 300 tys. rannych. "Poziom śmiertelności wśród Ukraińców również jest wysoki i wynosi od 60 tys. do 100 tys. poległych żołnierzy, a łączna liczba ofiar zabitych i rannych to około 400 tys." - podano w raporcie.