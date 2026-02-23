Ukraińskie wojska rakietowe i artyleria uderzyły w nocy z piątku na sobotę pociskami manewrującymi FP-5 Flamingo w zakład zbrojeniowy w Wotkińsku w Rosji, gdzie wybuchł pożar - poinformował w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Trafiono przedsiębiorstwo przemysłu obronnego 'Zakład Wotkiński' w mieście Wotkińsk (w Republice Udmurcja w Rosji). Na terenie obiektu odnotowano pożar. Trwa ustalanie skutków" - poinformowano w komunikatorze Telegram.

Ukraiński projekt OSINT CyberBoroshno opublikował dowody udanego ataku Kijowa na to strategiczne przedsiębiorstwo obronne w Udmurcji. Zdjęcia satelitarne ukazują ogromną dziurę na dachu jednego z budynków. Ma ona wymiary około 30 na 24 metry.

Pociski armii ukraińskiej trafiły w budynek nr 19, w którym mieściła się galwanizernia i tłocznia. Analiza zniszczeń wykazała, że wewnątrz budynku doszło do eksplozji, co mogło doprowadzić do całkowitego spalenia znajdujących się tam pomieszczeń.

Rosja. Potężna skala zniszczeń ukraińskiego ataku

Była to kluczowa część łańcucha produkcyjnego zakładu w Wotkińsku. To właśnie w tym miejscu przeprowadzane były procesy tłoczenia i formowania metali, produkowano tam elementy kadłubów rakiet, a także nakładanno powłoki ochronne i przygotowywano elementy do montażu.

"Uszkodzenie takiej hali może mieć krytyczny wpływ na cykl produkcyjny gotowych systemów rakietowych" - twierdzi OSINT CyberBoroshno.

Zakłady w Wotkińsku to jedno z najważniejszych przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Objęte są one międzynarodowymi sankcjami USA, UE, Wielkiej Brytanii i innych krajów.

Według Sztabu Generalnego Ukrainy zakład ten odpowiada m.in. za produkcję międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) RS-24 "Jars", "Jars-S", "Jars-M", pocisków balistycznych R-30 "Buława" dla okrętów podwodnych projektu 955A "Boriej-A", a także pocisków balistycznych typu 9M723-1 dla systemu operacyjno-taktycznego "Iskander-M" oraz 9-S-7760 dla lotniczego systemu rakietowego "Kindżał".

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w rosyjskie zakłady

W ostatnich dniach Siły Obronne Ukriany uderzyły także w Nieftegorski Zakład Przetwórstwa Gazu w obwodzie samarskim w Rosji, wykorzystywanym do zabezpieczania potrzeb rosyjskiej armii. Na terenie zakładu odnotowano pożar. Skala zniszczeń jest ustalana.

Na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu donieckiego trafiono również skład paliw i środków smarnych przeciwnika oraz warsztat produkcji i serwisowania bezzałogowych statków powietrznych.

W miejscowości Połohy w okupowanej części obwodu zaporoskiego ukraińskie Siły Obrony uderzyły w magazyn środków materiałowo-technicznych rosyjskich wojsk.

Straty przeciwnika oraz ostateczna skala wyrządzonych szkód są obecnie ustalane - dodał Sztab Generalny Ukrainy.

