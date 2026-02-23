Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Potężna strata Rosji, pokazano zdjęcia z powietrza. "Krytyczny wpływ"

Dawid Zdrojewski

Dawid Zdrojewski

Ukraina uderzyła w zakład zbrojeniowy w Wotkińsku w Rosji. To tam produkowane są międzykontynentalne pociski Jars czy Iskander. Najnowsze zdjęcia satelitarne ukazują ogromną dziurę o wymiarach około 30 na 24 metry w dachu jednego z kluczowych budynków zakładu. Jest on jednym z najważniejszych przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Wojna Ukraina - Rosja. Kijów uderzył w zakład zbrojeniowy w Wotkińsku
Wojna Ukraina - Rosja. Kijów uderzył w zakład zbrojeniowy w WotkińskuOSINT CyberBoroshnomateriały prasowe

Ukraińskie wojska rakietowe i artyleria uderzyły w nocy z piątku na sobotę pociskami manewrującymi FP-5 Flamingo w zakład zbrojeniowy w Wotkińsku w Rosji, gdzie wybuchł pożar - poinformował w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Trafiono przedsiębiorstwo przemysłu obronnego 'Zakład Wotkiński' w mieście Wotkińsk (w Republice Udmurcja w Rosji). Na terenie obiektu odnotowano pożar. Trwa ustalanie skutków" - poinformowano w komunikatorze Telegram.

Ukraiński projekt OSINT CyberBoroshno opublikował dowody udanego ataku Kijowa na to strategiczne przedsiębiorstwo obronne w Udmurcji. Zdjęcia satelitarne ukazują ogromną dziurę na dachu jednego z budynków. Ma ona wymiary około 30 na 24 metry.

Pociski armii ukraińskiej trafiły w budynek nr 19, w którym mieściła się galwanizernia i tłocznia. Analiza zniszczeń wykazała, że wewnątrz budynku doszło do eksplozji, co mogło doprowadzić do całkowitego spalenia znajdujących się tam pomieszczeń.

Zobacz również:

Atak na południu Rosji. Trafienie w Udmurcji
Wojna w Ukrainie

Rosyjskie miasto w ogniu. Władze regionu informują o uderzeniach Ukrainy

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Rosja. Potężna skala zniszczeń ukraińskiego ataku

    Była to kluczowa część łańcucha produkcyjnego zakładu w Wotkińsku. To właśnie w tym miejscu przeprowadzane były procesy tłoczenia i formowania metali, produkowano tam elementy kadłubów rakiet, a także nakładanno powłoki ochronne i przygotowywano elementy do montażu.

    "Uszkodzenie takiej hali może mieć krytyczny wpływ na cykl produkcyjny gotowych systemów rakietowych" - twierdzi OSINT CyberBoroshno.

    Zakłady w Wotkińsku to jedno z najważniejszych przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Objęte są one międzynarodowymi sankcjami USA, UE, Wielkiej Brytanii i innych krajów.

    Według Sztabu Generalnego Ukrainy zakład ten odpowiada m.in. za produkcję międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) RS-24 "Jars", "Jars-S", "Jars-M", pocisków balistycznych R-30 "Buława" dla okrętów podwodnych projektu 955A "Boriej-A", a także pocisków balistycznych typu 9M723-1 dla systemu operacyjno-taktycznego "Iskander-M" oraz 9-S-7760 dla lotniczego systemu rakietowego "Kindżał".

    Zobacz również:

    Ukraińcy prowadzą akcję kontrofensywną
    Wojna w Ukrainie

    Ukraińcy z kontrofensywą na ważnym kierunku. Rosjanie się cofają

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz

      Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w rosyjskie zakłady

      W ostatnich dniach Siły Obronne Ukriany uderzyły także w Nieftegorski Zakład Przetwórstwa Gazu w obwodzie samarskim w Rosji, wykorzystywanym do zabezpieczania potrzeb rosyjskiej armii. Na terenie zakładu odnotowano pożar. Skala zniszczeń jest ustalana.

      Na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu donieckiego trafiono również skład paliw i środków smarnych przeciwnika oraz warsztat produkcji i serwisowania bezzałogowych statków powietrznych.

      W miejscowości Połohy w okupowanej części obwodu zaporoskiego ukraińskie Siły Obrony uderzyły w magazyn środków materiałowo-technicznych rosyjskich wojsk.

      Straty przeciwnika oraz ostateczna skala wyrządzonych szkód są obecnie ustalane - dodał Sztab Generalny Ukrainy.

      Zobacz również:

      Od lewej: prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
      Wojna w Ukrainie

      "Putin już rozpoczął III wojnę światową". Zełenski ostrzega Zachód

      Artur Pokorski
      Artur Pokorski
      ''Śniadanie Rymanowskiego''. Fogiel: Rząd wykorzystuje żołnierzy do budowania poparcia dla programu SAFEPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze