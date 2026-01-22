Potężna eksplozja w rosyjskim porcie. Na niebie pojawiła się łuna ognia
Ukraina zniszczyła zbiorniki magazynowe ropy naftowej w rosyjskimi porcie w Tamaniu. Uderzenie doprowadziło do śmierci dwóch pracowników przedsiębiorstwa - wynika z relacji gubernatora obwodu krasnodarskiego. W sieci pojawiły się nagrania z momentu ataku. Na niebie pojawiła się wielka łuna ognia.
W skrócie
- Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak na wieś Wolna w obwodzie krasnodarskim, gdzie znajduje się port Tamań.
- W wyniku ostrzału terminalu portowego trafione zostały cztery zbiorniki magazynowe ropy naftowej, zginęło dwóch pracowników, a kilku zostało rannych.
- Wieś Nowaja Adygeja została również ostrzelana dzień wcześniej, a rosyjska odpowiedź doprowadziła do ofiar śmiertelnych.
Gubernator obwodu krasnodarskiego Weniamin Kondratjew poinformował, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły w środę atak na wieś Wolna. W tym rejonie znajduje się port Tamań.
Broń wroga uderzyła w terminal portowy. Trafione zostały cztery zbiorniki magazynowe ropy naftowej. W wyniku ukraińskiej operacji zginęło dwóch pracowników przedsiębiorstwa. Kilku innych zostało rannych.
W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z momentu uderzenia. Na niebie pojawiła się wielka łuna ognia. "Do ataku doszło podczas załadunku produktów naftowych na jeden z tankowców" - podał profil Aid Ukraine UK na Facebooku.
Ukraińcy znowu zaatakowali port w Tamaniu. Ma strategiczne znaczenie dla Rosji
Co ciekawe, do podobnego ataku w porcie w Tamaniu doszło ponad dwa lata temu, a maju 2023 roku. O zdarzeniu informował wówczas portal Nexta.
"Dron wleciał w tankowiec z produktami naftowymi w porcie Tamań" - czytamy. Jak podkreślono, terminal stanowi punkt zaopatrzenia w paliwo dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.
Kraj Krasnodarski pod ostrzałem Ukrainy. Rosja popełniła fatalny błąd
"Kraj Krasnodarski jest drugi dzień z rzędu pod silnym atakiem ze strony Ukrainy" - informował w środę wieczorem gubernator Weniamin Kondratjew.
Dzień wcześniej Ukraińcy skierowali broń na wieś Nowaja Adygeja. Rosjanie w odpowiedzi użyli tam pocisku przechwytującego, który nieszczęśliwie spadł na wioskę. Odnotowano ofiary śmiertelne.
Źródło: Meduza, NEXTA