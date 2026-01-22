W skrócie Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak na wieś Wolna w obwodzie krasnodarskim, gdzie znajduje się port Tamań.

W wyniku ostrzału terminalu portowego trafione zostały cztery zbiorniki magazynowe ropy naftowej, zginęło dwóch pracowników, a kilku zostało rannych.

Wieś Nowaja Adygeja została również ostrzelana dzień wcześniej, a rosyjska odpowiedź doprowadziła do ofiar śmiertelnych.

Gubernator obwodu krasnodarskiego Weniamin Kondratjew poinformował, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły w środę atak na wieś Wolna. W tym rejonie znajduje się port Tamań.

Broń wroga uderzyła w terminal portowy. Trafione zostały cztery zbiorniki magazynowe ropy naftowej. W wyniku ukraińskiej operacji zginęło dwóch pracowników przedsiębiorstwa. Kilku innych zostało rannych.

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z momentu uderzenia. Na niebie pojawiła się wielka łuna ognia. "Do ataku doszło podczas załadunku produktów naftowych na jeden z tankowców" - podał profil Aid Ukraine UK na Facebooku.

Ukraińcy znowu zaatakowali port w Tamaniu. Ma strategiczne znaczenie dla Rosji

Co ciekawe, do podobnego ataku w porcie w Tamaniu doszło ponad dwa lata temu, a maju 2023 roku. O zdarzeniu informował wówczas portal Nexta.

"Dron wleciał w tankowiec z produktami naftowymi w porcie Tamań" - czytamy. Jak podkreślono, terminal stanowi punkt zaopatrzenia w paliwo dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Kraj Krasnodarski pod ostrzałem Ukrainy. Rosja popełniła fatalny błąd

"Kraj Krasnodarski jest drugi dzień z rzędu pod silnym atakiem ze strony Ukrainy" - informował w środę wieczorem gubernator Weniamin Kondratjew.

Dzień wcześniej Ukraińcy skierowali broń na wieś Nowaja Adygeja. Rosjanie w odpowiedzi użyli tam pocisku przechwytującego, który nieszczęśliwie spadł na wioskę. Odnotowano ofiary śmiertelne.

