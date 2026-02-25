W skrócie W zakładach chemicznych w Dorogobużu w obwodzie smoleńskim doszło do eksplozji i pożaru.

Lokalne władze podały, że zginęły cztery osoby, a kilka innych zostało rannych w wyniku zdarzenia.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 14 ukraińskich dronów, ale nie potwierdziło ofiar śmiertelnych.

Według rosyjskich władz w nocy z wtorku na środę obwód smoleński zaatakowały ukraińskie drony. "Siłami obrony przeciwlotniczej Ministerstwa Obrony Rosji zestrzelono 14 dronów, ale niestety są ofiary wśród ludności cywilnej" - napisał na Telegramie gubernator obwodu smoleńskiego Wasilij Anochin, informując o ataku na zakłady w mieście Dorogobuż.

Pożar zakładów cheminczych w obwodzie smoleńskim. Rosja informuje o nocnej akcji

Wedle relacji samorządowca zginąć miały cztery osoby, a 10 miało zostać rannych. Poszkodowani zostali przewiezieni do placówki medycznej, gdzie udzielana jest im niezbędna pomoc. Świadkowie relacjonowali, że słyszeli sześć eksplozji.

Na miejscu zdarzenia pracują ratownicy, którzy zlokalizowali ogniska pożaru. W celu zminimalizowania możliwych zagrożeń rozważana jest ewakuacja mieszkańców pobliskiej miejscowości. We wszystkich szkołach w mieście odwołano lekcje.

Ministerstwo obrony Rosji w porannym komunikacie dotyczącym ataku ukraińskich dronów nie potwierdziło informacji o ofiarach śmiertelnych, pisząc jedynie o zestrzeleniu 14 bezzałogowców nad obwodem smoleńskim.

Zakłady chemiczne w Dorogobużu zajmują się m.in. produkcją amoniaku, który jest wykorzystywany przy produkcji materiałów wybuchowych. Fabryka była wcześniej atakowana przez ukraińskie drony w listopadzie i grudniu 2025 roku.

Zakład znajduje się około 300 km od granicy z Ukrainą. Oficjalnie Kijów nie skomentował jeszcze ataku na przedsiębiorstwo.

Wojna na Ukrainie. Wielu rannych i zabitych. Tragiczny bilans po ataku Rosji

O ofiarach rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby poinformowały również w środę rano ukraińscy samorzodowcy.

"Ogółem w ciągu doby okupanci przeprowadzili 643 uderzenia w 32 miejscowości obwodu zaporoskiego. W wyniku wrogich ataków na rejon (powiat) zaporoski zginęło czworo ludzi, a dwoje zostało rannych" - powiadomił szef władz obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie kraju Iwan Fedorow.

27 miejscowości ostrzelały wojska rosyjskie w obwodzie chersońskim w południowej części Ukrainy. "Przez rosyjską agresję zginęła jedna, a rannych zostało 11 osób" - napisał na platformach społecznościowych szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.

"W wieczornym ataku z zastosowaniem kierowanych bomb lotniczych zginęło dwoje ludzi, 71-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta. Rannych zostało pięć osób. Uszkodzono sześć budynków prywatnych" - poinformował szef dniepropietrowskiej rady obwodowej Mykoła Łukaszuk.

