Potężna broń w rękach Ukraińców. Eksperci o możliwościach "Flamingo"

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

- Nie zmienia to przebiegu wojny, ale taka broń może znacząco pomów Ukrainie - twierdzi analityk wojskowy Patrick Bolder. Holenderski podpułkownik odniósł się w ten sposób do informacji o ukraińskich pociskach Flamingo, które trafiły do tamtejszych Sił Zbrojnych.

Ukraińska armia otrzyma rakiety Flamingo
Ukraińska armia otrzyma rakiety Flamingo

Pocisk manewrujący FP-5 Flamingo to rakieta produkowana przez ukraiński przemysł zbrojeniowy. O jej przekazaniu do dyspozycji Sił Zbrojnych poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył, testy broni były udane, a masowa produkcja rozpocznie się na przełomie roku.

    Zdaniem ukraińskiego przywódcy, po otrzymaniu raportu od wojskowych, można nazywać Flamingo "najskuteczniejszym" ze wszystkich obecnie istniejących ukraińskich pocisków.

    Ukraińskie rakiety "Flamingo". Ekspert o "kluczowej roli" nowej broni

    Informacje o nowych pociskach, które trafią do ukraińskiej armii, komentował dla platformy Ukrinform, holenderski podpułkownik Królewskich Sił Powietrznych Patrick Bolder. Zdaniem byłego wojskowego, rakiety o zasięgu 3000 km i głowicy o masie do 1500 kg, mogą dać nowe możliwości Ukraińcom w walce z Rosjanami.

    - To dość poważna broń, która może wyrządzić znaczące szkody głęboko za liniami wroga (…) Nie zmieni to przebiegu wojny, ale taka broń może znacząco pomóc Ukrainie w operacjach niszczenia tyłów wroga: rafinerii ropy naftowej, ośrodków przemysłowych, zakładów produkcji dronów i węzłów kolejowych - stwierdził.

    Specjalista zwrócił uwagę, że już teraz rosyjska obrona przeciwlotnicza przepuszcza zdecydowanie prostszą do zestrzelenia broń. Oznacza to, że Flamingo może stanowić na prawdę znaczący problem dla infrastruktury krytycznej w Federacji Rosyjskiej.

    - Flamingo może odegrać kluczową rolę w strategii Ukraińców - podsumował Bolder.

