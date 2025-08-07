O nowej "superbroni" reklamowanej przez prokremlowskie media Roman Switan wypowiadał się na antenie Radio NV. Wojskowy przypomniał, że do tej pory, nowe rosyjskie rakiety przechodziły przez serię nieudanych testów.

- Z Oresznikiem się nie udało, nie wyszło. I ze wszystkim innym, które ostatnio przedstawiali. Nawet Sarmat nie wystartował. Z siedmiu startów, sześć zakończyło się eksplozjami, a siódma rakieta, która została wystrzelona, nie wiadomo dokąd doleciała, wciąż jej szukają (…) Rosyjskie opóźnienia technologiczne są odczuwalne ze wszystkich stron - stwierdził.

Wojna na Ukrainie. Ekspert o rosyjskiej "brudnej bombie"

W dalszej części rozmowy Roman Switan ujawnił szczegóły technologiczne nowej, rosyjskiej rakiety. Jego zdaniem pocisk jest w rzeczywistości "brudną bombą".

Tego typu określenie stosowane jest w przypadku materiałów wybuchowych, które zawierają materiały radioaktywne, jednocześnie nie będąc bronią jądrową.

- Sama idea użycia silnika jądrowego jest technologicznie możliwa i sensowna. Ale ma sens wykorzystania w lotach kosmicznych. Nie w tej roli. Tutaj jest to jak siła pociągowa, skończy się źle dla samych Rosjan. Jeszcze kilka takich startów i zanieczyszczenie będzie poważne - podkreślił.

- Rosja wykorzystuje to jako przepływ propagandowych informacji, by ponownie potrząsnąć swoją pałką nuklearną. W końcu te podróże Witkoffa, kontakty z Trumpem, znów się zaczęły. A Putin próbuje wstrząsnąć sytuacją czymś innym - podsumował.

