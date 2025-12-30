Wojna w Ukrainie
Poruszenie w USA po słowach Trumpa. Kreml ujawnia nowe "ustalenia"

Poruszenie w USA po reakcji Donalda Trumpa na oskarżenia Rosji w sprawie rzekomego ataku Ukraińców na posiadłość Władimira Putina. O bezrefleksyjnym zachowaniu prezydenta grzmią nawet republikanie, nie dowierzając i mówiąc o "kompromitacji". Tymczasem Moskwa ujawnia nowe "ustalenia" i grozi Kijowowi odwetem.

Dwie osoby w średnim wieku ubrane w garnitury, po lewej stronie mężczyzna z blond włosami w niebieskim krawacie, po prawej stronie mężczyzna z siwymi włosami i wąsem w czerwonym krawacie.
Donald Trump uwierzył, że Kijów przeprowadził atak na rezydencję Putina?JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / YURI KOCHETKOV / POOL AFP

W skrócie

  • Reakcja Donalda Trumpa sugeruje, że uwierzył w przekaz Putina o rzekomym ataku Ukraińców na jego posiadłość, co spotkało się z krytyką amerykańskich polityków, w tym republikanów.
  • Politycy i komentatorzy zarzucają prezydentowi USA brak opierania się na rzetelnych informacjach wywiadu oraz nadmierne zaufanie wobec rosyjskiego przywódcy.
  • Kreml wykorzystuje sytuację propagandowo, grożąc poważnymi konsekwencjami i twierdząc, że atak miał na celu nie tylko Putina, ale także zaszkodzenie Trumpowi.
Donald Trump potępił rzekomy atak wymierzony w posiadłość Władimira Putina, który - według kremlowskiej propagandy - przeprowadzony został przez Ukraińców. Amerykański prezydent przekazał, że powiadomił go o nim sam rosyjski przywódca.

Wołodymyr Zełenski nazwał doniesienia Moskwy kłamstwem, jednak z wypowiedzi Trumpa wynika, że przyjął on sugerowany przez Kreml przekaz za pewnik. Reakcja wywołała oburzenie także wśród części amerykańskich polityków.

Trump reaguje na słowa Putina. Amerykańscy politycy nie szczędzą krytyki pod adresem przywódcy

Komentatorzy wskazują, że Biały Dom powinien zasięgnąć wiedzy od amerykańskiego wywiadu, zanim prezydent zdecyduje się na ferowanie jednoznacznych wyroków w sprawie rzekomego ataku.

"Prezydent Trump i jego zespół powinni najpierw poznać fakty" - napisał w mediach społecznościowych republikański członek Izby Reprezentantów Don Bacon. Jak dodał, rosyjski przywódca to "znany i bezczelny kłamca".

O krok dalej poszedł, również należący do republikańskiego skrzydła, były kongresmen Adam Kinzinger. Zachowanie amerykańskiego lidera określił mianem "kompromitacji".

    "Przez rok Putin go okłamywał, a Trump w to wierzył" - stwierdził polityk.

    Krytyki pod adresem prezydenta USA nie szczędził też były amerykański ambasador w Ukrainie, Steven Peifer. "Trump ma największy i najlepiej finansowany wywiad na świecie. Mógł go zapytać o rzekomy atak. Zamiast tego przyjął słowa Putina za dobrą monetę" - ocenił.

    "Putinowi pewnie trudno uwierzyć, że może rozgrywać Trumpa z taką łatwością" - dodał.

    Rosja. Kreml o rzekomym ataku Ukraińców. "Skierowany również przeciwko Trumpowi"

    Do kwestii rzekomego ataku odniósł się podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zapewnił, że Moskwa zamierza w konsekwencji mocno ograniczyć swoją "elastyczność" w negocjacjach pokojowych.

    - Jeśli chodzi o konsekwencje militarne: nasze wojsko wie jak, z czym i kiedy reagować - powiedział.

    Pieskow wskazał, że Wołodymyr Zełenski próbuje wyprzeć się ataku, a pomagać mają mu w tym zachodnie media. Ocenił, że to "szaleństwo". Pytany o dowody potwierdzające, że narracja Kremla jest zgodna z prawdą, stwierdził, iż wszystkie drony, które miały zostać wykorzystane w ataku, zostały zneutralizowane.

    - Co do wraków (...) oczywiście jest to temat dla naszego wojska - przekonywał.

      Zdaniem Pieskowa atak nie był wymierzony jedynie w Putina. - Ale to jest również skierowane przeciwko Trumpowi, ma na celu zakłócenie wysiłków prezydenta Trumpa, aby przyczynić się do pokojowego rozwiązania konfliktu ukraińskiego - podkreślał rzecznik Kremla.

      Pieskow zapewnił jednak, że "takie prowokacje, takie akty terroryzmu" nie są w stanie naruszyć dobrych relacji rosyjskiego przywódcy i amerykańskiego prezydenta.

      Do kwestii braku dowodów odniósł się też ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. "Minęła prawie doba, a Rosja wciąż nie przedstawiła żadnych wiarygodnych dowodów na swoje oskarżenia o rzekomy 'atak Ukrainy na rezydencję Putina'. I nie zrobią tego. Bo nie ma żadnych. Nie doszło do takiego ataku" - zapewnił dyplomata.

      "Byłem bardzo zły". Prezydent USA reaguje na doniesienia o rzekomym ukraińskim ataku

      Na doniesienia Moskwy o rzekomym ukraińskim ataku na posiadłość Putina Trump zareagował podczas rozmowy z dziennikarzami w czasie poniedziałkowego powitania premiera Izraela Binjamina Netanjahu w Mar-a-Lago na Florydzie.

      - Prezydent Putin powiedział mi o tym wczesnym rankiem. Powiedział, że został zaatakowany. To niedobrze. Nie zapominajcie, o Tomahawkach. Zatrzymałem Tomahawki - mówił Trump.

      - To nie jest odpowiedni moment. Jedno to prowadzić ofensywę, ale co innego atakować jego dom. To nie jest odpowiedni moment na takie rzeczy (...). Byłem bardzo zły - dodał prezydent USA.

        Donald Trump był także pytany przez dziennikarzy, czy nie otrzymał informacji na temat tego zdarzenia od amerykańskich służb. W odpowiedzi stwierdził, że "dowiemy się tego".

        - Mówisz, że być może atak nie miał miejsca. To możliwe. Ale prezydent Putin powiedział mi dziś rano, że miał - mówił, zwracając się do jednego z dziennikarzy.

        Atak na posiadłość Putina mistyfikacją? Moskwa zapowiada odwet

        Strona ukraińska stanowczo zaprzecza doniesieniom Moskwy. Wołodymyr Zełenski wskazał, że narracja Putina ma na celu usprawiedliwianie przyszłych ataków na budynki rządowe w Kijowie.

        Stwierdził też, że Rosja próbuje zaprzepaścić postęp, który został poczyniony podczas niedzielnego spotkania obu prezydentów w Stanach Zjednoczonych.

        Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow, informując o rzekomym ataku, wskazał, że "brawurowe działania (Ukrainy - red.) nie zostaną bez odpowiedzi" i potwierdził, że stanowisko Moskwy w sprawie umowy pokojowej zostanie zmienione.

