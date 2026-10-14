Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Poruszenie w Ukrainie. Kliczko oburzony: To pytanie nie tylko do mnie

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

- Można nawet zrzucić winę za III wojnę światową na Kliczkę - stwierdził mer Kijowa w trakcie wystąpienia przed ukraińską Radą Najwyższą. Polityk pojawił się na sali plenarnej wezwany przez parlamentarzystów, by odpowiedzieć na zarzuty o zaniechaniach w przygotowaniu miasta do obrony przed konsekwencjami rosyjskich ataków.

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Witalij Kliczko przy mównicy w Radzie Najwyższej, w czarnej kurtce z flagą Ukrainy, w tle flagi UE i Ukrainy
Witalij Kliczko występuje przed Radą Najwyższą UkrainyRada Najwyższa Ukrainydomena publiczna

Mer Kijowa Witalij Kliczko pojawił się w Radzie Najwyższej Ukrainy wezwany przez deputowanych, którzy zarzucali samorządowcowi szereg uchybień w przygotowaniu obrony cywilnej stolicy.

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Były pięściarz, a obecnie polityk, nie krył swojego oburzenia na wypowiedzi parlamentarzystów z różnych stron sceny politycznej, nie tylko obozu rządzącego, czyli prezydenckiej partii Sługa Narodu, ale także opozycjonistów z ugrupowań prowadzonych przez Petro Poroszenkę i Julię Tymoszenko.

Wojna w Ukrainie. Witalij Kliczko oburzony wezwaniem

- Można nawet zrzucić winę za III wojnę światową na Kliczkę. Ale to pytanie nie jest tylko do mnie, każdy z was ma takie samo: gdzie jest obrona powietrzna stolicy Ukrainy? Gdzie jest ochrona obiektów Ukrenergo? Gdzie są miliardy, które na to przeznaczono? - grzmiał z mównicy Kliczko.

Zdaniem samorządowca wszystkie największe miasta Ukrainy są "w szoku", jak wyglądają przygotowania do sezonu zimowego.

- Wszystkie miasta borykają się z problemami, które rząd stworzył, zamrażając płatności. Próbują zniszczyć samorząd lokalny, nie tylko w Kijowie - stwierdził mer miasta.

Zdaniem Kliczki władze państwowe starają się wyeliminować samorządność miast, podając "absurdalne powody, wysuwając absurdalne oskarżenia i zastraszając przywódców małych społeczności sprawami karnymi".

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