- To właśnie na skrzyżowaniu tych dwóch formacji wróg zdołał skutecznie zaatakować i teraz posuwa się w kierunku Konstantynówki. To jest poważne wyzwanie . Tracimy terytorium i stwarzamy tam poważny problem dla naszych obrońców w przyszłości - stwierdził ponuro Selezniow.

"The Times" informował wcześniej, że Rosjanie postawili sobie za cel dotarcie do granic obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego do 9 maja, gdy w Rosji odbędzie się uroczysta parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Według doniesień medialnych, by zrealizować to zadanie, okupanci tracą codziennie setki swoich żołnierzy.