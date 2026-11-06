Polska przeznaczy kolejne miliony dla Ukrainy. Sikorski ujawnił szczegóły

W skrócie Polska przekaże dodatkowe 8 mln zł na wsparcie ukraińskiego sektora energetycznego, co pozwoli na zakup generatorów prądu przed nadchodzącą zimą.

Minister Radosław Sikorski podkreślił, że żadne rozwiązania dotyczące zakończenia wojny nie mogą być narzucane Ukrainie bez jej zgody i obecności przy stole negocjacyjnym.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że Władimir Putin nie ma prawa weta w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Europy oraz architektury bezpieczeństwa.

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- Polska, otwiera się w nowym oknie przeznaczy dodatkowe 8 mln zł na wsparcie ukraińskiego sektora energetycznego - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wicepremier wystąpił w Warszawie, otwiera się w nowym oknie podczas wspólnego oświadczenia z szefem MSZ Ukrainy, otwiera się w nowym oknie Andrijem Sybihą oraz szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas.

Sikorski przekazał, że podczas posiedzenia ministerialnego Rady Państw Morza Bałtyckiego potwierdzono jedność państw regionu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zapowiedział również dalsze wzmacnianie pomocy dla Kijowa, otwiera się w nowym oknie.

- Uzgodniliśmy, że kluczowe pozostaje wzmacnianie wsparcia wojskowego i finansowego dla Ukrainy - oświadczył.

Sikorski: Polska przekaże 8 mln zł na pomoc Ukrainie

Szef MSZ wyjaśnił, że dodatkowe środki zostaną przekazane na rzecz Wspólnoty Energetycznej, z której funduszy zakupione będą generatory dla Ukrainy.

- Priorytetem jest wsparcie Ukrainy w przygotowaniach do nadchodzącego okresu zimowego i zwiększenie odporności jej sektora energetycznego - podkreślił Sikorski.

Radosław Sikorski, Kaja Kallas i Andrij Sybiha podczas spotkania w Warszawie Tomasz Jastrzebowski Reporter

Minister zaznaczył również, że dalsza agresja Rosji, otwiera się w nowym oknie musi wiązać się dla Moskwy, otwiera się w nowym oknie z rosnącymi kosztami i konsekwencjami. Zapowiedział gotowość Polski do udziału w działaniach służących utrwaleniu pokoju i bezpieczeństwa w regionie.

Sikorski sprzeciwił się także prowadzeniu rozmów o zakończeniu wojny bez udziału Ukrainy.

- Żadne rozwiązanie nie może zostać narzucone Ukrainie bez jej zgody i obecności przy stole. Podobnie jak bezpieczeństwo Europy nie może być przedmiotem rozmów prowadzonych bez naszego udziału - zaznaczył.

W tym kontekście wskazał na znaczenie państw wschodniej flanki NATO, których bezpieczeństwo bezpośrednio zależy od warunków ewentualnego porozumienia pokojowego.

Kaja Kallas o bezpieczeństwie Europy. "Putin nie ma prawa weta"

Podczas wspólnego wystąpienia głos zabrała również szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która podkreśliła konieczność pełnego włączenia Ukrainy do europejskiej architektury bezpieczeństwa.

Jak zaznaczyła, Władimir Putin, otwiera się w nowym oknie nie ma prawa weta w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Europy.

- Mamy już europejską architekturę bezpieczeństwa. Zarówno NATO, otwiera się w nowym oknie, jak i Unia Europejska pełnią w niej swoje role. Musimy zadbać o to, by Ukraina została włączona w tę architekturę - powiedziała Kallas.

Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła, że Unia Europejska musi uczestniczyć w wypracowywaniu ewentualnego porozumienia pokojowego. Wezwała również do zaprzestania rosyjskich działań dywersyjnych wymierzonych w Europę, otwiera się w nowym oknie.

"Wzór europejskiego bezpieczeństwa oznacza niezawodną ochronę przed Rosją, a nie dyskusję z Rosją o strefach wpływów. Nie będzie drugiej Jałty ani Monachium" - napisał na platformie X Andrij Sybiha.

Źródła: Reuters, PAP



