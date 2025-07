Projekt, przedstawiony w czwartek przez ukraińską rządową platformę Brave1 zajmującą się innowacjami w dziedzinie obronności, ma nosić nazwę "Przetestuj w Ukrainie" . Zakłada on, że firmy produkujące broń, będą wysyłały Ukraińcom swój sprzęt, a oni będą testowali go w warunkach bojowych , a następnie przedstawiali producentom raporty.

- Pozwoli nam to lepiej zrozumieć, jakie technologie są dostępne. Firmom pozwoli to lepiej zrozumieć, co rzeczywiście działa na linii frontu - stwierdził Artem Moroz, dyrektor działu ds. stosunków z inwestorami w Brave1.