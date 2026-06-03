Policzek dla Putina w Petersburgu. Trafione cele w porcie Kronsztad
Nie tylko terminal naftowy w Petersburgu, ale i silnie ufortyfikowany port morski Kronsztad na wyspie Kotlin padł ofiarą ukraińskich dronów. Bezzałogowce uderzyły tam w korwetę rakietową Bojkij. Kijów pokazał nagranie z ataku, a komentatorzy zadają pytanie: co zrobi upokorzony Władimir Putin, który lada moment ma otworzyć flagowe forum ekonomiczne w tym mieście?
W skrócie
- Drony uderzyły w rosyjską korwetę rakietową Bojkij w porcie Kronsztad koło Petersburga.
- Równocześnie zaatakowano terminal naftowy w Petersburgu oraz przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją rosyjskiego uzbrojenia w obwodzie tambowskim.
- Ataki zbiegły się z rozpoczęciem Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu, na którym prezydent Rosji miał wygłosić przemówienie.
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Nowe informacje po atakach Ukrainy na północnym zachodzie Rosji. Z nagrania opublikowanego przez dowódcę Samodzielnej Brygady Uderzeniowej Bezzałogowych Samolotów Powietrznych Roberta Browdiego wynika, że drony dosięgnęły też rosyjską korwetę rakietową Bojkij.
Jednostka stacjonowała na wyspie Kotlin w Zatoce Fińskiej w silnie ufortyfikowanym porcie morskim Kronsztad, około 30 km na zachód od centrum Petersburga. Pod kątem administracyjnym leży w granicach miasta.
Dowódca Robert Browdi wskazał, że korweta trafiła do portu w lutym tego roku, by przejść remont. Wcześniej Bojkij miała eskortować tankowce rosyjskiej floty cieni. "Ma barwną historię podróży i przygód wzdłuż granic NATO" - opisał ukraiński wojskowy.
Ataki na Petersburg. Trafiona korweta rakietowa Bojkij
Na opublikowanym filmie widzimy, że doszło prawdopodobnie do dwóch uderzeń - najpierw nad jednostkę w suchym doku zmierza jeden dron, a następnie drugi, gdy nad pokładem buchają już płomienie i kłęby dymu.
W sieci głos zabrał także współwłaściciel i główny konstruktor ukraińskiej firmy produkującej drony Fire Point, Denis Shtilierman, który zakpił sobie z Rosjan.
"Dzisiaj rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Petersburgu. Jest to największe i najważniejsze wydarzenie dla Rosji, podczas którego Władimir Putin wygłasza przemówienie o tym, jak to Rosja pokonuje wszystkich i staje się coraz potężniejsza" - rozpoczął wpis.
Shtilierman zwrócił uwagę, że w Petersburgu pojawił się też przewodniczący Komisji Sztuk Pięknych przy administracji Donalda Trumpa. "Ze względu na tak znamienitych gości i znaczenie samego wydarzenia nie mogliśmy go zignorować - i natychmiast polecieliśmy do Petersburga" - napisał Ukrainiec.
"Bardzo chcieliśmy zorganizować dla gości wycieczkę na krążownik 'Moskwa', ale niestety nie udało się go sprowadzić - więc musieliśmy zadowolić się dwoma innymi okrętami już na miejscu wydarzenia" - napisał, sugerując, że celem ataku Ukrainy stał się także inny statek. Szczegółów jednak obecnie nie ma.
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Przypomnijmy, krążownik Moskwa - flagowy okręt Floty Czarnomorskiej zatopiony został w 2022 roku na Morzu Czarnym po trafieniu ukraińskimi pociskami.
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Prócz uderzenia w port Kronsztad Ukraińcy zadali też cios w samym Petersburgu, uderzając w terminal naftowy.
Innym celem było przedsiębiorstwo w obwodzie tambowskim (600 km od linii frontu) zaangażowane w produkcję rosyjskiego uzbrojenia.
Obserwatorzy nie mają wątpliwości, że atak Ukraińców w tym rejonie w takim momencie nie jest przypadkowy, a miał na celu wymierzenie policzka Putinowi.
Impreza ta jest dla Kremla jedną z flagowych, służących Moskwie do demonstrowania rzekomej odporności gospodarczej mimo sankcji związanych z wojną w Ukrainie - opisuje Kyiv Post.
W czwartek uroczystą przemowę na otwarcie Forum Ekonomicznego w Petersburgu wygłosić ma prezydent Rosji. Tymczasem w ukraińskich mediach trwają analizy, czy w obecnej sytuacji Putin odważy się pokazać na wydarzeniu.
Po atakach rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zadeklarował, że w odwecie Rosja będzie kontynuować regularne ataki na Ukrainę.
Źródła: Kyiv Post, Interia, Reuters