Polak zachęca innych rodaków do wstąpienia do rosyjskiej armii, a pod jego filmami pojawia się wiele pozytywnych komentarzy.

Mężczyzna przyznał, że najpierw przystąpił do rosyjskich jednostek ochotniczych, tzw. dobrowolców, a następnie podpisał kontrakt z Ministerstwem Obrony, co uczyniło go "normalnym rosyjskim żołnierzem". Poinformował również, że jest artylerzystą obsługującym moździerz.