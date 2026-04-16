Wojna w Ukrainie
Polak skazany przez Rosjan na 13 lat więzienia. Jest reakcja MSZ

Artur Pokorski

Polski konsul w Moskwie zwróci się do rosyjskiej dyplomacji o udzielenie informacji w sprawie Polaka, który miał zostać skazany za walkę w ukraińskich siłach zbrojnych. Według doniesień AFP 47-latek z Mysłowic został skazany przez rosyjski sąd, utworzony na okupowanych terenach wschodniej Ukrainy.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Polak został skazany przez Sąd Najwyższy Ługańskiej Republiki Ludowej za walkę po stornie Ukrainy

W skrócie

  • Rosyjski sąd na terenach okupowanych we wschodniej Ukrainie skazał 47-letniego Polaka z Mysłowic na 13 lat więzienia za walkę w ukraińskich siłach zbrojnych.
  • MSZ poinformowało, że polski konsul w Moskwie zwróci się do rosyjskiej dyplomacji o informacje w tej sprawie.
  • W rosyjskiej propagandzie Polska jest oskarżana o udział w wojnie przez wysyłanie najemników do walki po stronie Ukrainy.
Informację o skazaniu 47-letniego Polaka na karę 13 lat więzienia za walkę w ukraińskich siłach zbrojnych podała w czwartek agencja AFP, powołując się na rosyjską prokuraturę generalną.

Polak skazany przez Rosjan. MSZ chce informacji ze strony Moskwy

Rzecznik Wewiór, pytany przez o tę kwestię przekazał, że polski konsul w Moskwie zwróci się do rosyjskiego MSZ z prośbą o informację w sprawie.

Jak podała AFP, 47-letni mężczyzna został schwytany w listopadzie 2024 r. i oskarżony o "służbę najemniczą" po stronie Ukrainy.

Rosyjska agencja Interfax podała, że Polak pochodzący z Mysłowic, został skazany przez Sąd Najwyższy Ługańskiej Republiki Ludowej (separatystycznego parapaństwa, kontrolowanego przez Rosję, utworzonego w 2014 r. na okupowanych terenach ukraińskiego Donbasu) i odbędzie wyrok w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Rosja - Ukraina. Polacy walczący w ukraińskiej armii i narracja Kremla

W przekazie rosyjskiej propagandy Polska jest regularnie oskarżana o udział w wojnie, m.in. poprzez wysyłanie najemników do walki po stronie Ukrainy.

W 2023 r. we wschodniej części Ukrainy rosyjskie wojsko pojmało polskiego cywila i osadziło go w rosyjskiej kolonii karnej, gdzie zmarł.

Według ustaleń "Gazety Wyborczej" Polak został aresztowany w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim ze względu na "sprzeciw wobec specjalnej operacji wojskowej" jak rosyjskie władze określają inwazję na Ukrainę.

