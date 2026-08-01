W skrócie Ukraiński weteran wojenny Ołeksij Hetman stwierdził, że Ukraina nie powinna przekazywać Polsce technologii dronowych w zamian za myśliwce MiG-29, tylko otrzymać je bezpłatnie.

Polska i Ukraina prowadzą rozmowy dotyczące wymiany MiG-ów na technologie dronowe, a polski MON otrzymał konkretną propozycję w tej sprawie ze strony ukraińskiej.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska może pomóc w modernizacji samolotów, ale koszty powinny ponieść Ukraina lub państwa sojusznicze.

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W czwartek wiceszefowa polskiego MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że w sprawie MiG-ów "jest konkretna odpowiedź ze strony ukraińskiej".

- Na stole jest oferta: Polska wysyła MiG-i, Ukraina przekazuje drony - powiedziała i dodała, że rząd "na razie nie rozmawia" o sytuacji, w której Polska miałaby płacić za ewentualny remont tych myśliwców.

Myśliwce MiG-29 pozostałe w polskim posiadaniu to obecnie przestarzałe, poradzieckie samoloty bojowe, którym kończą się resursy - czyli okres, w którym można je bezpiecznie i skutecznie eksploatować.

MiG-i dla Ukrainy za darmo? Ukraiński weteran: Polacy się zapędzili

Do ukraińskich lotników w poprzednich latach trafiło już kilkanaście polskich MiG-ów, teraz Ukraina miała otrzymać kilka kolejnych. W zamian Polska miała otrzymać dostęp do części technologii dronowych, intensywnie rozwijanych i sprawdzanych na froncie w obronie przed rosyjską inwazją.

- Wygląda na to, że Polacy trochę się zapędzili. Trzeba im wyjaśnić w UE i NATO, co robią. Zamierzali je zutylizować, pociąć na złom. Zaproponowaliśmy, żeby te samoloty przejęto, przynajmniej jako źródło części zamiennych - mówił w wywiadzie z Radiem NV Ołeksij Hetman, weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej, major w stanie spoczynku.

- Z jakiegoś powodu można je pociąć na złom, ale nie można przekazać ich Ukrainie. To dziwne podejście - dodał.

"Żeby zajęli nasze miejsce?". Głos z Ukrainy ws. wymiany za drony

Hetman skomentował także doniesienia o rozmowach między Polską a Bułgarią, która była zainteresowana tymi myśliwcami. Sobkowiak-Czarnecka zapytana o to w Radiu ZET stwierdziła, że najpierw podjęta została rozmowa o zakupie MiG-ów ze stroną ukraińską, która "wróciła do stołu" i przesłała Polsce "konkretną propozycję, jak może ta wymiana przebiegać - czyli jakiego rodzaju drony jest w stanie przekazać".

- Wiemy, że obecne władze Bułgarii owocnie współpracują z Federacją Rosyjską. Oznacza to, że w gruncie rzeczy jest to przekazanie tych samolotów Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem Bułgarii - stwierdził major.

- Bardzo dziwne jest też to, że w zamian proponują, abyśmy przekazali im nasze technologie produkcji dronów, które są skuteczne. Nikt nie będzie im przekazywał kosztownych technologii w zamian za MiG-i, które chcieli pociąć na kawałki. Po co, żeby zajęli nasze miejsce na rynku zbrojeniowym? Żebyśmy już nie czerpali zysków ze sprzedaży tych dronów? Powinniśmy otrzymać te samoloty, które chcieli pociąć na kawałki, za darmo - podsumował Hetman.

Źródło: Unian

Współpraca Polski z Ukrainą. Kosiniak-Kamysz o modernizacji samolotów

Pod koniec czerwca Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała m.in. list intencyjny o współpracy w produkcji dronów z ukraińskim producentem TAF Industries, jednym z największych w tej branży. Wspólne inwestycje w drony z Ukrainą planowane są także w ramach unijnego mechanizmu SAFE.

W lipcu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o płynące wówczas ze strony ukraińskiej głosy o potrzebnej modernizacji samolotów, mówił, że Polska jest otwarta na dyskusję.

-Jeżeli Ukraina widzi potrzebę modernizacji, to możemy tutaj jak najbardziej pomóc, ale koszty są tutaj po stronie państwa ukraińskiego lub państw sojuszniczych, które będą chciały pokryć te koszty - powiedział.





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