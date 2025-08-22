W skrócie Sondaż pokazuje, że Polacy są sceptyczni wobec szans Donalda Trumpa na zakończenie wojny w Ukrainie - prawie połowa badanych nie wierzy w jego skuteczność.

Ponad 25 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Trwają ustalenia dotyczące spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem, w których miałby uczestniczyć Donald Trump.

Trwają ustalenia dotyczące spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Przywódcom miałby towarzyszyć Donald Trump. Pojawiają się jednak spekulacje, że prezydent USA może się z tego wycofać.

Donald Trump zakończy wojnę w Ukrainie? Polacy ocenili w sondażu

Czy Polacy wierzą w to, żeDonald Trump doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie? Takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla Onetu.

24,4 proc. badanych wskazało odpowiedzieć "tak". Odmiennego zdania było 49,8 proc. ankietowanych. 25,8 proc. uczestników sondażu wybrało opcję "trudno powiedzieć/nie mam zdania".

Dla porównania, w kwietniowym badaniu tej samej sondażowni na zlecenie "Rzeczpospolitej", 58,7 proc. respondentów uważało, że Trump nie jest w stanie zakończyć konfliktu w Ukrainie. Odpowiedź "tak" wybrało 24,1 proc. ankietowanych. 17,1 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Wojna w Ukrainie. Spotkanie Trump - Zełenski. Brak Polski w europejskiej delegacji

W poniedziałek w Waszyngtonie doszło do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz towarzyszących mu europejskich przywódców. W Białym Domu nie było przedstawiciela Polski.

- Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego, tj. na spotkanie z Zełenskim - poinformowała dzień później rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Podczas konferencji prasowej dodała, że administracja jest w trakcie ustalania miejsca, w którym miałoby dojść do rozmów pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim, Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem.

Rozmowy pokojowe. Biały Dom "dostrzega postępy"

Karoline Leavitt wskazała, że Biały Dom dostrzega "postępy" zarówno ze strony Rosji jak i Ukrainy. Wskazała jednak, że aby zawrzeć pokój, każdy z krajów będzie musiał pójść na ustępstwa.

Politico, powołując się na źródło w administracji Donalda Trumpa, wskazało, że USA rozpatrują możliwość organizacji spotkania w Budapeszcie, który miał być "pierwszym wyborem" Amerykanów.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 19-20 sierpnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 823 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

