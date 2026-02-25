Wojna w Ukrainie
"Pokoju w Ukrainie nie będzie". Trzy scenariusze prezydenta Finlandii

W najbliższym czasie nie osiągniemy pokoju w Ukrainie - stwierdził prezydent Finlandii Alexander Stubb podczas wizyty w Kijowie. W jego ocenie konflikt będzie trwał, jako że Rosja nie jest gotowa pójść na ustępstwa. Wskazał także trzy scenariusze, w oparciu o które prowadzone są rozmowy.

Mężczyzna w garniturze i okularach stoi przed flagą Unii Europejskiej oraz flagą Finlandii, prawdopodobnie podczas oficjalnego wystąpienia.
Wojna w Ukrainie. Prezydent Finlandii: Pokoju nie będzie

  • Prezydent Finlandii Alexander Stubb wskazał trzy scenariusze trwania wojny w Ukrainie.
  • Stubb podkreślił konieczność kontynuowania wsparcia dla Ukrainy i wywierania presji na Rosję.
  • Według Stubba osiągnięcie pokoju jest utrudnione, gdyż Rosja nie jest gotowa na ustępstwa.
- Nie ośmielam się i nie potrafię tego przewidzieć, na ile jeszcze lat wojny należy się przygotować - przyznał prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Według niego obecne wysiłki na arenie międzynarodowej na rzecz osiągnięcia pokoju między Rosją i Ukrainą prowadzone są w oparciu o trzy scenariusze.

Wojna w Ukrainie. Prezydent Finlandii: Trzy scenariusze

- Pierwszy zakłada, że wojna będzie trwała co najmniej przez ten rok. Drugi, że w jakiejś formie osiągnięte zostanie porozumienie pokojowe, na co trzeba mieć nadzieję. Według zaś trzeciego scenariusza jedna ze stron osłabnie - stwierdził Stubb podczas wystąpienia w ambasadzie Finlandii w Kijowie.

Wymienił jednocześnie kilka warunków, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia pokoju. Według niego przede wszystkim należy kontynuować wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Ukrainy, a także wywierać presję ekonomiczną i polityczną na Rosję.

    Ponadto - wyliczył prezydent Finlandii - należy zmienić "narrację" dotyczącą wojny, co oznacza, że także Rosja zrozumie, że strategicznie przegrała ten konflikt i jest w gorszym położeniu niż Ukraina.

    Ukraina - Rosja. Stubb wskazał warunki pokoju

    Jednocześnie należy odciąć się od przeświadczenia krążącego m.in. w USA, że Ukraina nie wygra tej wojny. - Owszem, wygra - oświadczył prezydent Finlandii.

    Stubb przyznał jednocześnie, że obecnie najważniejszą kwestią w negocjacjach pokojowych jest przejęcie przez Rosję obwodu donieckiego we wschodniej Ukrainie. Rosja nie ustąpiła jednak w swoich żądaniach co do przejęcia kontroli nad obszarami, nad którymi nie sprawuje kontroli militarnej.

    Według niego najrozsądniejszym podejściem do rozwiązania tej kwestii terytorialnej byłoby zamrożenie sytuacji na froncie i utworzenie strefy zdemilitaryzowanej.

    - Wątpię jednak, by Rosja zaakceptowała takie rozwiązanie. Dlatego wojna niestety będzie trwała - stwierdził prezydent Finlandii.

