W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb wskazał trzy scenariusze trwania wojny w Ukrainie.

Stubb podkreślił konieczność kontynuowania wsparcia dla Ukrainy i wywierania presji na Rosję.

Według Stubba osiągnięcie pokoju jest utrudnione, gdyż Rosja nie jest gotowa na ustępstwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Nie ośmielam się i nie potrafię tego przewidzieć, na ile jeszcze lat wojny należy się przygotować - przyznał prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Według niego obecne wysiłki na arenie międzynarodowej na rzecz osiągnięcia pokoju między Rosją i Ukrainą prowadzone są w oparciu o trzy scenariusze.

Wojna w Ukrainie. Prezydent Finlandii: Trzy scenariusze

- Pierwszy zakłada, że wojna będzie trwała co najmniej przez ten rok. Drugi, że w jakiejś formie osiągnięte zostanie porozumienie pokojowe, na co trzeba mieć nadzieję. Według zaś trzeciego scenariusza jedna ze stron osłabnie - stwierdził Stubb podczas wystąpienia w ambasadzie Finlandii w Kijowie.

Wymienił jednocześnie kilka warunków, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia pokoju. Według niego przede wszystkim należy kontynuować wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Ukrainy, a także wywierać presję ekonomiczną i polityczną na Rosję.

Ponadto - wyliczył prezydent Finlandii - należy zmienić "narrację" dotyczącą wojny, co oznacza, że także Rosja zrozumie, że strategicznie przegrała ten konflikt i jest w gorszym położeniu niż Ukraina.

Ukraina - Rosja. Stubb wskazał warunki pokoju

Jednocześnie należy odciąć się od przeświadczenia krążącego m.in. w USA, że Ukraina nie wygra tej wojny. - Owszem, wygra - oświadczył prezydent Finlandii.

Stubb przyznał jednocześnie, że obecnie najważniejszą kwestią w negocjacjach pokojowych jest przejęcie przez Rosję obwodu donieckiego we wschodniej Ukrainie. Rosja nie ustąpiła jednak w swoich żądaniach co do przejęcia kontroli nad obszarami, nad którymi nie sprawuje kontroli militarnej.

Według niego najrozsądniejszym podejściem do rozwiązania tej kwestii terytorialnej byłoby zamrożenie sytuacji na froncie i utworzenie strefy zdemilitaryzowanej.

- Wątpię jednak, by Rosja zaakceptowała takie rozwiązanie. Dlatego wojna niestety będzie trwała - stwierdził prezydent Finlandii.

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

"Wydarzenia": Cztery lata temu Polacy otworzyli domy i serca. Tak przyjęliśmy Ukraińców Polsat News