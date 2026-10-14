Informacje o nowych stanowiskach startowych dla dronów Geran-5 oparte są na zdjęciach satelitarnych Planet Labs PBC.

Millerowo. Rosjanie zbudowali kompleks wojskowy w kilka tygodni?

Widać na nich fragment pola w okolicach miejscowości Millerowo. Pierwsza fotografia datowana jest na 1 września i pokazuje praktycznie puste pole. Po zaledwie dziewięciu dniach pojawiają się ślady pierwszych prac inżynieryjnych, a po 21 dniach na miejscu stoją już pierwsze budynki, najprawdopodobniej magazyny, gdzie składowany jest rosyjski sprzęt wojskowy.

Ostatnie z prezentowanych zdjęć, datowane na 12 października, pokazuje już w pełni przygotowaną bazę, z której Rosjanie mogą wystrzeliwać swoje bezzałogowce.

Zdaniem ekspertów tak szybkie tempo prac związane jest z planem przeprowadzania przez rosyjskie wojsko zmasowanych ataków dronowych m.in. na Kijów. Setki maszyn niemal codziennie wystrzeliwane są na cele infrastruktury krytycznej, co ma doprowadzić do paraliżu największych ukraińskich miast.

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Wojna w Ukrainie. Czym jest Geran-5?

Geran-5 to rosyjski bezzałogowy statek powietrzny (dron) o napędzie odrzutowym. Pełni rolę amunicji krążącej, drona kamikadze lub dronorakiety.

Dzięki zastosowaniu silnika turboodrzutowego, m.in. chińskiego Telefly TF-TJ2000A, może osiągać prędkość około 500-600 km/h, czyli lecieć znacznie szybciej niż bezzałogowce typu Shahed latające z prędkością około 180 km/h.

Dron wyposażony jest w głowicę bojową około 90 kilogramów i może być nakierowany na cele znajdujące się nawet 1000 km od miejsca startu.

Ważnym elementem w produkcji Geran-5 jest jego cena. Szacowany koszt jednego bezzałogowca to około 100 tysięcy dolarów, co czyni go zdecydowanie tańszym w produkcji niż klasyczne pociski manewrujące, takie jak Ch-101.



