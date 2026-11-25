W skrócie Ukraina przeprowadziła skuteczny atak dronami na cele w obwodzie samarskim, uderzając prawdopodobnie w dwie rafinerie ropy naftowej należące do koncernu Rosnieft.

Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fedoryszczew potwierdził operację, informując o zestrzeleniu ponad 145 dronów oraz śmierci jednej osoby w wyniku ataku.

Trafione obiekty w Nowokujbyszewsku i Syzraniu odpowiadają łącznie za niemal 6 proc. rosyjskich zdolności przerobu ropy Rosji, produkując m.in. paliwo lotnicze i olej.

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Do ataku na dwa strategiczne rosyjskie obiekty doszło w nocy z wtorku na środę. Informację o uderzeniu ukraińskich bezzałogowców potwierdził gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fedoryszczew. Obrona powietrzna miała strącić ponad 145 dronów.

Po nalotach życie straciła jedna osoba. Fedoryszczew nie sprecyzował, co dokładnie było celem ataku, podkreślił jednak, że jego skutki są "widoczne gołym okiem na ziemi".

Gubernator przypomniał o obowiązującym w Rosji zakazie publikacji zdjęć i filmów prezentujących skutki ukraińskich uderzeń. Dodał, że w niektórych rejonach obwodu samarskiego mogą występować przerwy w dostawie prądu.

Wojna w Ukrainie. Atak dronów na rosyjskie rafinerie

Apel rosyjskich władz nie przełożył się na sytuację w mediach społecznościowych, gdzie zaroiło się od nagrań i zdjęć pokazujących ogromne kłęby dymu nad Samarą. Mieszkańcy donosili o głośnych eksplozjach i łunie ognia na nocnym niebie.

Według ustaleń kanałów monitoringu na Telegramie celem nalotu były dwie rafinerie - w Nowokujbyszewsku oraz w Syzraniu.

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Ukraina - Rosja. Drony i eksplozje w obwodzie samarskim

Oba obiekty, należące do giganta naftowego Rosnieft, łącznie dysponują mocą przerobową na poziomie około 17,5 mln ton ropy rocznie, co przekłada się na niemal 6 proc. całkowitej mocy Rosji. Produkują benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze i inne produkty naftowe.

Rafinerie w przeszłości były atakowane przez siły zbrojne Ukrainy. Zakład w Nowokujbyszewsku w czerwcu musiał wstrzymać pracę ze względu na rozległe uszkodzenia po jednym z ataków.

Z kolei obiekt w Syzraniu został trafiony m.in. we wrześniu, na krótko po ogłoszeniu "rozejmu energetycznego" przez Donalda Trumpa.

Źródła: Meduza, NEXTA, UNIAN, TSN



