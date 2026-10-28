W skrócie Szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy ostrzegł dyplomatów przed otrzymywaniem fałszywych wiadomości wysyłanych w jego imieniu.

Rustem Umierow zaapelował do sojuszników, aby weryfikowali tożsamość nadawców przez oficjalne kanały i powiadamiali stronę ukraińską o podejrzanych próbach kontaktu.

W połowie listopada w Abu Zabi ma odbyć się trójstronne spotkanie przedstawicieli Ukrainy, Rosji oraz Stanów Zjednoczonych dotyczące porozumienia pokojowego.

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W połowie listopada w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma odbyć się trójstronne spotkanie Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Jego celem są rozmowy dotyczące porozumienia pokojowego.

Tymczasem szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umierow przekazał w mediach społecznościowych, że dyplomaci z krajów partnerskich zaczęli otrzymywać podejrzane wiadomości.

Wojna w Ukrainie. Podejrzane wiadomości do dyplomatów. Na chwilę przed spotkaniem

"W kontekście zintensyfikowanych działań dyplomatycznych ponownie pojawiają się doniesienia o wiadomościach wysyłanych w moim imieniu do członków korpusu dyplomatycznego oraz naszych partnerów w różnych krajach" - przekazał Umierow.

Jak dodał, wiadomości te mają na celu nawiązanie kontaktu i "uzyskanie informacji na temat współpracy Ukrainy z jej partnerami", a także negocjacji międzynarodowych.

Rustem Umierow zaapelował, aby nie odpowiadać na takie wiadomości oraz nie udostępniać żadnych informacji, jeśli są "choćby najmniejsze wątpliwości co do tożsamości nadawcy".

Umierow apeluje do sojuszników. "Powiadomcie stronę ukraińską"

"Najlepiej zweryfikować numer telefonu, konto lub adres e-mail za pośrednictwem oficjalnych kanałów dyplomatycznych, odpowiednich władz państwa lub ukraińskich dyplomatów" - polecił szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Ponadto Umierow dodał, aby - w przypadku otrzymania wiadomości z wątpliwego źródła - powiadomić o tym stronę ukraińską.

O planie trójstronnych negocjacji powiadomił w minionym tygodniu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Informacje te potwierdził niedługo później ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Władimir Putin może mieć jednak inne, szersze plany na spotkanie - jeśli do takowego rzeczywiście dojdzie. Media rozpisują się od kilku dni, że Moskwa może przedstawić swoje żądania wobec NATO. Wśród nich może być wycofanie sojuszniczych wojsk z terytorium krajów członkowskich, w tym m.in. Polski.

"The Telegraph" donosił, że rosyjski przywódca może chcieć redukcji obecności wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie na poziomie z 1997 roku. Medialne doniesienia wybrzmiewają tym bardziej, że niedawno doradca Kremla Jurij Uszakow podkreślił, iż "nie wystarczy rozmawiać wyłącznie z Kijowem; musimy rozmawiać z całą Europą".



