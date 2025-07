W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych, w trakcie rozmowy z Markiem Rutte, zapowiedział kolejny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy . Do Kijowa trafić mają między innymi systemy Patriot.

Do zapowiedzi Donalda Trumpa i kolejnych medialnych dywagacji odniósł się były dowódca ukraińskiej kompanii batalionu Ajdar Jewhen Dykij . Na łamach Radia NV wojskowy tonował nastroje wyjątkowego optymizmu.

- Uderza mnie infantylna chęć ludzi do udawania, że pobożne życzenia są rzeczywistością . Naprawdę chcielibyśmy, żeby jakiś czarodziej latał niebieskim helikopterem i wystrzeliwał z niego Tomahowka , najlepiej z głowicą nuklearną - mówił.

- To, że w pierwszej kadencji pozwolił nam kupić kilka Javelinów, nie ma nic wspólnego z pomocą, a z handlem . On już trzykrotnie wstrzymywał pomoc, którą Joe Biden nam przekazał (…) Zginęły z tego powodu tysiące naszych żołnierzy - tłumaczył.

- Rozumiem, że to dla nas wszystkich bardzo trudne i pragniemy jakiegoś cudu. Może kiedyś się wydarzy, ale na pewno nie będzie to od 47. prezydenta USA (…) Trump, który nagle przeszedł na stronę dobra, jest z tej samej serii, co Putin zdobywający Kijów w 3 dni - dodał z przekąsem.