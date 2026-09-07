W skrócie Andrius Kubilius, komentując wizytę przedstawicieli USA w Moskwie, stwierdził, że zgadza się z opinią Putina o konieczności usunięcia pierwotnych przyczyn wojny, wskazując, że jest nią sam rosyjski przywódca.

Steve Witkoff i Jared Kushner spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem, ale nie doszło do przełomu w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner odwiedzili Kijów, gdzie omawiano warunki zakończenia wojny oraz wsparcie dla Ukrainy, jednak nie ogłoszono żadnych przełomowych ustaleń.

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W sobotę specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem "zawsze były korzystne".

Władimir Putin wciąż utrzymuje, że by zakończyć trwającą od ponad czterech lat wojnę rosyjsko-ukraińską, należy wyeliminować jej "pierwotne przyczyny", co - jak wielokrotnie podkreślał - rozumie m.in. jako odsunięcie od władzy obecnego ukraińskiego rządu.

"Po raz pierwszy zgadzam się z Putinem". Europejski komisarz ironizuje po słowach dyktatora

Do wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie odniósł się w mediach społecznościowych komisarz Unii Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. "Po dyskusji z przedstawicielami USA na temat sposobu przywrócenia pokoju w wojnie Putina przeciwko Ukrainie, Putin ponownie ogłosił, że najważniejsze jest usunięcie 'przyczyn pierwotnych' wojny" - napisał.

Jak dodał jego zdaniem źródła konfliktu należy dopatrywać się w samym rosyjskim dyktatorze i jego decyzjach związanych z rozpoczęciem okupacji Krymu w 2014 roku i pełnoskalowej inwazji zainicjowanej osiem lat później.

"To pierwszy raz, kiedy zgadzam się z Putinem: prawdziwe 'przyczyny pierwotne' wojny powinny zostać usunięte!" - ironizował Kubilius.

Wojna w Ukrainie. Przedstawiciele Donalda Trumpa w Kijowie

Po spotkaniu z Władimirem Putinem Witkoff i Kushner złożyli wizytę w Kijowie. W niedzielę rozmawiali m.in. z Wołodymyrem Zełenskim.

Jak informuje portal Europejska Prawda, podczas rozmów w Kijowie omawiano m.in. potencjalne warunki zakończenia wojny oraz krótkoterminowe projekty wsparcia Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przekazał, że w niedzielę doszło w sumie do trzech rund negocjacji i wszystkie były "bardzo merytoryczne". Nie wskazał jednak żadnych przełomowych ustaleń.

Prezydent Ukrainy zażartował, że obecność Witkoffa i Kushnera w stolicy "działa lepiej niż system Patriot". Nawiązując do zawieszenia broni na czas ich wizyty sugerował, by wysłannicy Trumpa przyjeżdżali częściej.

- Czasem można żartować z systemu Patriot, ale mimo to rozumiemy, że to bardzo aktualny temat, bardzo ważny dla nas... Jeśli wojna będzie kontynuowana zimą - a tak właśnie się zapowiada - bardzo liczymy na "zimowy pakiet", o którym dziś szczegółowo rozmawiałem ze Stevem, Jaredem i naszymi europejskimi partnerami - powiedział Zełenski.

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