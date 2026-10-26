W skrócie Rosja zgodziła się na powrót do stołu negocjacyjnego w sprawie Ukrainy, a techniczne spotkanie ma odbyć się w listopadzie w Abu Zabi.

Według informacji The Telegraph, Kreml podczas rozmów może żądać wycofania wojsk NATO z Polski oraz krajów bałtyckich i powrotu do stanu z 1997 roku.

Szef BBN Bartosz Grodecki poinformował, że amerykańska delegacja przeprowadziła już rekonesans w sprawie potencjalnej lokalizacji stałej bazy USA w Polsce.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Po dziewięciomiesięcznej przerwie od ostatnich trójstronnych rozmów pokojowych pomiędzy Rosją, USA i Ukrainą, Moskwa zgodziła się na powrót do stołu negocjacyjnego. Kolejne - techniczne - spotkanie odbyć ma się w listopadzie w Abu Zabi.

Doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow przyznał na łamach rosyjskich mediów, że nie spodziewa się znaczących postępów, wskazując, że wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie czymś w rodzaju "próby".

"The Telegraph": Rosja może zażądać ograniczenia obecności NATO na wschodniej flance

- Wcześniej, po (rozmowach w) Anchorage wydawało się, że administracja USA jest w stanie narzucić coś Kijowowi i zmusić go do podporządkowania się. Ale póki co, to nie zadziałało - wskazywał Uszakow.

Jak stwierdził, wynika to z braku przedstawicieli Starego Kontynentu przy stole negocjacyjnym. - Musimy rozmawiać z całą Europą, która w pełni wspiera Kijów - mówił.

Jak wskazuje "The Telegraph", Moskwa ma mieć jasny cel w chęci zaproszenia do rozmów pokojowych państw europejskich. Dyplomatyczne źródła, na które powołuje się gazeta, twierdzą, że Kreml chce przedstawić żądania redukcji obecności sił NATO na wschodniej flance Sojuszu.

Co z wojskami USA w Polsce? Szef BBN: Amerykanie odbyli rekonesans

Dziennik donosi, że Putin chce wykorzystać negocjacje do próby powrotu do poziomu obecności wojsk NATO w Europie obowiązującej do 1997 r. Oznacza to wycofanie sił Sojuszu Północnoatlantyckiego z krajów graniczących z Rosją: Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii oraz Polski.

W naszym kraju stacjonują obecnie wojska z ok. 20 państw NATO, w tym ok. 7 tysięcy Amerykanów. W maju szef Pentagonu Pete Hegseth anulował plany przemieszczenia do Polski 4 tysięcy żołnierzy, jednak według strony rządowej rotacja została wznowiona.

Tego samego miesiąca Donald Trump zadeklarował, że wyśle do Polski dodatkowe 5 tysięcy amerykańskich wojskowych. Warszawa wyraziła też chęć budowy stałej bazy USA. Jak przed kilkoma dniami informował w rozmowie z PAP szef BBN Bartosz Grodecki, amerykańska delegacja odbyła już rekonesans w sprawie jej lokalizacji.

Źródło: The Telegraph



