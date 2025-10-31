W skrócie W Madrycie 4 listopada odbędzie się tajne spotkanie 35 krajów "koalicji chętnych", gdzie obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów.

Podczas szczytu omawiane będą sposoby zwiększenia pomocy dla Ukrainy oraz zapewnienia jej gwarancji bezpieczeństwa.

Spotkanie skupia się również na zacieśnieniu współpracy w przeciwdziałaniu agresji Rosji i ustaleniu jednolitego stanowiska sojuszników.

Zamknięty szczyt w stolicy Hiszpanii odbyć ma się 4 listopada, a wziąć w nim udział mają przedstawiciele 35 krajów wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych - donosi "El Mundo".

Według gazety wszyscy uczestnicy zostali uprzedzeni, że na salę obrad nie będzie można wnieść telefonów komórkowych. Aparaty telefoniczne mają być skonfiskowane przed wejściem.

Tajny szczyt w Madrycie. "Koalicja chętnych" żąda dyskrecji

Przedstawiciele państw biorących udział w szczycie otrzymali prośbę, by nie ujawniać informacji o spotkaniu za pośrednictwem publicznych kanałów i portalów społecznościowych.

Obrady rozpocząć mają się o 9:00 rano i potrwać do 15:30. Delegaci będą dyskutować o możliwościach zwiększenia pomocy dla Ukrainy i gwarancjach bezpieczeństwa.

Do uczestników przemówić ma także minister spraw zagranicznych José Manuel Albares, choć nie weźmie udziału we wszystkich częściach szczytu.

Gwarancje bezpieczeństwa i pomoc dla Kijowa. Sojusznicy Ukrainy chcą większej presji na Moskwę

Spotkanie ma składa się z dwóch części. W pierwszej omówione zostaną pilne, priorytetowe potrzeby Kijowa związane z działaniami obronnymi i możliwości zwiększenia presji na Rosję.

W czasie drugiej części rozmów wypracowane ma zostać jednolite podejście "koalicji chętnych" do gwarancji bezpieczeństwa, w kwestiach prawnych, politycznych i dyplomatycznych.

Omówione ma zostać również zaangażowanie państw wchodzących w skład koalicji do przeciwdziałania potencjalnym przyszłym agresywnym aktywnościom Kremla.

Źródło: El Mundo

