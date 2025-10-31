Planują "tajne spotkanie" w sprawie Ukrainy. Mówią o surowych ograniczeniach
Hiszpańskie media donoszą o "tajnym" spotkaniu "koalicji chętnych", które odbyć ma się na początku listopada w Madrycie. Na szczycie obowiązywać ma zakaz wnoszenia telefonów komórkowych, a wszelkie informacje, które pojawią się podczas rozmów, mają być objęte ścisłą tajemnicą.
W skrócie
- W Madrycie 4 listopada odbędzie się tajne spotkanie 35 krajów "koalicji chętnych", gdzie obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów.
- Podczas szczytu omawiane będą sposoby zwiększenia pomocy dla Ukrainy oraz zapewnienia jej gwarancji bezpieczeństwa.
- Spotkanie skupia się również na zacieśnieniu współpracy w przeciwdziałaniu agresji Rosji i ustaleniu jednolitego stanowiska sojuszników.
Zamknięty szczyt w stolicy Hiszpanii odbyć ma się 4 listopada, a wziąć w nim udział mają przedstawiciele 35 krajów wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych - donosi "El Mundo".
Według gazety wszyscy uczestnicy zostali uprzedzeni, że na salę obrad nie będzie można wnieść telefonów komórkowych. Aparaty telefoniczne mają być skonfiskowane przed wejściem.
Tajny szczyt w Madrycie. "Koalicja chętnych" żąda dyskrecji
Przedstawiciele państw biorących udział w szczycie otrzymali prośbę, by nie ujawniać informacji o spotkaniu za pośrednictwem publicznych kanałów i portalów społecznościowych.
Obrady rozpocząć mają się o 9:00 rano i potrwać do 15:30. Delegaci będą dyskutować o możliwościach zwiększenia pomocy dla Ukrainy i gwarancjach bezpieczeństwa.
Do uczestników przemówić ma także minister spraw zagranicznych José Manuel Albares, choć nie weźmie udziału we wszystkich częściach szczytu.
Gwarancje bezpieczeństwa i pomoc dla Kijowa. Sojusznicy Ukrainy chcą większej presji na Moskwę
Spotkanie ma składa się z dwóch części. W pierwszej omówione zostaną pilne, priorytetowe potrzeby Kijowa związane z działaniami obronnymi i możliwości zwiększenia presji na Rosję.
W czasie drugiej części rozmów wypracowane ma zostać jednolite podejście "koalicji chętnych" do gwarancji bezpieczeństwa, w kwestiach prawnych, politycznych i dyplomatycznych.
Omówione ma zostać również zaangażowanie państw wchodzących w skład koalicji do przeciwdziałania potencjalnym przyszłym agresywnym aktywnościom Kremla.
