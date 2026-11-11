W skrócie Ukraina oficjalnie odrzuciła propozycję Stanów Zjednoczonych dotyczącą zmian granic w Donbasie, które miały być elementem kompromisu terytorialnego z Rosją.

Strona ukraińska stanowczo zdementowała doniesienia o gotowości do ustępstw terytorialnych, podkreślając, że nigdy nie uzna rosyjskiej kontroli nad tymi terenami.

Podczas rozmów w Abu Zabi delegacje Ukrainy, Rosji i USA uzgodniły przeprowadzenie szerokiej wymiany jeńców oraz omówiły kwestię gwarancji bezpieczeństwa.

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Ukraina kategorycznie odrzuciła propozycję Stanów Zjednoczonych, dotyczącą zmiany przebiegu granicy między obwodami donieckim i ługańskim - czytamy w środowym "The Telegraph".

Jak przekazał we wtorek "The Economist" przedstawiciele USA w Abu Zabi przedstawili Ukrainie propozycję kompromisu terytorialnego w Donbasie. Miał on polegać na zmianie granic obwodów donieckiego i ługańskiego tak, by kontrolę nad linią frontu oddać Rosjanom. Jednak bez bez konieczności oddania przez Kijów miast, które nadal utrzymuje w tym regionie.

Wojna w Ukrainie. Kijów odrzuca kompromis Trumpa

Negocjatorzy z USA próbują wznowić negocjacje pokojowe między Moskwą i Kijowem, jednak Kreml naciska, by oddać mu ziemie w obwodach donieckim i ługańskim. Rosja żąda oddania około 5 tys. km kwadratowych terytorium, którego jej armia nie zdołała do tej pory zdobyć. Na to jednak nie chce zgodzić się Ukraina.

Jeszcze przed trójstronnymi rozmowami w Abu Zabi Donald Trump stwierdził w niedzielę, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko. - Sądzę, że ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt - mówił prezydent USA w wywiadzie dla CBS News.

Z kolei amerykańscy negocjatorzy dali do zrozumienia, że Kijów wykazał pewną elastyczność w kwestii ustępstw terytorialnych. W wtorek jednak strona ukraińska stanowczo zdementowała te słowa.

"Delegacja ukraińska nigdy nie omawiała żadnych ustępstw w sprawie terytoriów okupowanych przez Rosję. Ukraina nigdy tego nie uzna - ani de facto, ani de iure. I to zawsze było nasze stanowisko przy stole negocjacyjnym" - przekazało źródło "The Telegraph".

Wznowienie trójstronnych negocjacji. Zełenski uznał je za "konstruktywne i całkiem znaczące"

We wtorek w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich po dziewięciomiesięcznej przerwie wznowiono negocjacje między Ukrainą, Rosją i USA. Wkrótce po nich rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i państw europejskich - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na swoje źródło.

We wtorek strony negocjacji uzgodniły przeprowadzenie wkrótce "szeroko zakrojonej wymiany jeńców" - podało źródło zbliżone do ukraińskiej delegacji, cytowane przez portal Ukraińska Prawda.

Z kolei Interfax-Ukraina podał, że rozmowy tego dnia dotyczyły też tematów takich jak gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i całej Europy, powojennej odbudowy Ukrainy i nowa architektura bezpieczeństwa w Europie w warunkach kryzysu zaufania. Według źródła agencji osobno omawiane były żądania Rosji dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla niej samej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał, zdaniem źródła "The Telegraph", uznać pierwszy dzień negocjacji za konstruktywny i całkiem znaczący. Przedstawiciel USA Jared Kushner stwierdził, że chciał przekonać Rosjan, by pozwolili Europie na udział w spotkaniu. Moskwa znów jednak stanowczo odmówiła.

Stany Zjednoczone są przekonane, że osiągnięcie jakiegokolwiek kompromisu terytorialnego między Kijowem a Moskwą jest niemożliwe bez omówienia ogólnej "architektury bezpieczeństwa" Europy. Europejczycy ostrzegają jednak, że wszelkie żądania ograniczenia obecności wojsk i broni NATO zostaną natychmiast odrzucone. Są jednak gotowi przywrócić kanały komunikacji z Moskwą.

Źródła: "The Economist", "The Telegraph", TSN



