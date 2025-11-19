Wojna w Ukrainie
Plan pokojowy Trumpa dla Ukrainy. Ujawniają szczegóły

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Rezygnacja z części terytorium i broni oraz zmniejszenie liczebności sił zbrojnych Ukrainy - to jedne z propozycji, jakie według agencji Reutera znalazły się w planie opracowanym przez USA w celu zakończenia wojny z Rosją. "Financial Times" zaznacza, że projekt przygotowali wspólnie amerykańscy i rosyjscy urzędnicy.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald TrumpBONNIE CASH / POOLPAP/EPA

W skrócie

  • Administracja Donalda Trumpa przygotowała plan pokojowy dla Ukrainy, który zakłada m.in. oddanie części terytorium na rzecz Rosji. Projekt opracowywali amerykańscy i rosyjscy urzędnicy.
  • Według mediów propozycja nie była konsultowana z Ukrainą ani z państwami europejskimi, a USA mogą przekonać Wołodymyra Zełenskiego do akceptacji warunków ze względu na jego osłabioną pozycję.
  • Plan ma nie tylko zakończyć wojnę w Ukrainie, ale także - według strony rosyjskiej - odnowić relacje Moskwy z Waszyngtonem.
Według Axios administracja Donalda Trumpa potajemnie konsultowała się z Rosją w celu opracowania nowego planu mającego na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Wysoki rangą rosyjski urzędnik mówił portalowi, że jest "optymistycznie nastawiony" do tej propozycji.

Plan ma składać się z 28 punktów i jest inspirowany dokumentem, który prezydent USA proponował dla Strefy Gazy.

Agencja Reutera podaje z kolei, że Stany Zjednoczone zasygnalizowały prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, że Ukraina musi zaakceptować opracowany przez USA plan zakończenia wojny z Rosją.

"Financial Times" zaznacza, że urzędnicy USA opracowują nowy plan pokojowy dla Ukrainy wspólnie z Rosją.

Wojna w Ukrainie. USA mają swoją propozycję. Media ujawniają szczegóły

Z informacji agencji wynika, że plan ten zakłada oddanie przez Kijów części terytorium i części uzbrojenia - poinformowały w środę dwie osoby zaznajomione z tą sprawą.

Źródła, na które powołuje się agencja Reutera, twierdzą, że propozycje obejmują także zmniejszenie liczebności ukraińskich sił zbrojnych.

"Waszyngton chce, aby Kijów zaakceptował główne punkty porozumienia" - podają informatorzy.

    Plan pokojowy Trumpa. Chcą wykorzystać sytuację w Ukrainie

    Portal Politico informował tymczasem, że Biały Dom zamierza przedstawić Ukrainie uzgodniony z Rosją plan pokojowy jako "fakt dokonany".

    Jak czytamy, urzędnicy administracji Donalda Trumpa uważają, że są w stanie skłonić ukraińskiego prezydenta do jego akceptacji z uwagi na jego osłabioną pozycję. Według nich uda się zakończyć wojnę jeszcze w listopadzie.

    Według portalu, który powołuje się na rozmowy z urzędnikami Trumpa, amerykańska propozycja będzie "rozsądna", a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie musiał ją zaakceptować, biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na froncie i aferę korupcyjną dotyczącą jego najbliższego otoczenia.

    - Czują, że mogą skłonić Ukraińców do zaakceptowania tego układu. Mówią, że jest rozsądny. To coś co, według nich, będzie do przełknięcia dla Ukrainy - powiedziała reporterka Politico Dasha Burns w porannym podcaście portalu. Przedstawiciele Białego Domu uważają, że są u progu przełomu w tej sprawie.

      Tajny plan USA i Rosji. "Nie obchodzą nas Europejczycy"

      Szczegóły planu - wypracowanego podczas październikowych rozmów wysłannika Władimira Putina - Kiriłła Dmitrijewa z wysłannikiem Trumpa - Stevem Witkoffem w Miami - nadal są w większości nieznane.

      Pierwszy napisał o nich we wtorek wieczorem portal Axios. Plan ma zawierać 28 punktów, a Dmitrijew powiedział portalowi, że "czuje, że rosyjskie stanowisko jest słuchane" i że propozycja dotyczy szerokiego układu z Ameryką, wychodzącego poza jedynie wojnę w Ukrainie.

      Według wysłannika Putina, plan ma "zająć się konfliktem ukraińskim, ale też odnowieniem więzi USA - Rosja i rosyjskimi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa".

      Zdaniem Politico plan nie był konsultowany ani z Ukrainą, ani z państwami europejskimi.

      - Nie obchodzą nas Europejczycy. Chodzi o to, by Ukraina to zaakceptowała - miał powiedzieć jeden z amerykańskich urzędników.

        Wojna w Ukrainie. Amerykańscy przedstawiciele w Kijowie

        Z Zełenskim w Kijowie mają spotkać się sekretarz ds. sił lądowych Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll oraz szef sztabu sił lądowych gen. Randy George, którzy udali się do Ukrainy z niezapowiadaną wizytą.

        "Sekretarz Driscoll i jego zespół przybyli dziś rano do Kijowa w imieniu administracji Trumpa z misją rozpoznawczą, aby spotkać się z ukraińskimi urzędnikami i omówić zakończenie wojny" - podano w oświadczeniu szefa Biura Prasowego Sił Zbrojnych USA, płk. Dave'a Butlera.

        Agencja Reutera przekazała, że w środę w Stambule ma też dojść do spotkania Witkoffa z ukraińskim prezydentem.

        Źródło: Agencja Reuetra, Axios, Politico, PAP

