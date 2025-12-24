W skrócie Prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał nową propozycję pokojową od USA i Ukrainy, a Rosja zapowiedziała, że wkrótce przedstawi swoją odpowiedź.

20-punktowy plan pokojowy przewiduje zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu oraz wspólne zarządzanie elektrownią w Zaporożu.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wszelkie zmiany terytorialne wymagałyby przeprowadzenia referendum.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, żeWładimir Putin został poinformowany o nowej propozycji planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie.

- Rosja teraz sformuje swoje stanowisko i przekaże je w najbliższej przyszłości - powiedział. Pieskow nie podzielił się szczegółami dotyczącymi rosyjskiej reakcji na propozycje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Pieskow ocenił też, że komunikowanie się za pomocą mediów w sprawie szczegółowych ustaleń to nie jest właściwa droga.

Przedstawiciel dyktatora Władimira Putina podkreślił też, że wszystkie główne założenia stanowiska prezentowanego przez Kreml są znane przedstawicielom USA.

Ukraina i Stany Zjednoczone oczekują rosyjskiej odpowiedzi na zaproponowany przez nie we wtorek 20-punktowy plan pokojowy. Prezydent Wołodymyr Zełenski wskazał, że spodziewa się reakcji Rosji jeszcze w środę.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Pierwsza reakcja z Rosji

Przygotowany podczas ostatnich rozmów delegacji USA i Ukrainy 20-punktowy plan pokojowy zakłada zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu i potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy.

W projekcie zawarto także ustalenia dotyczące pomocy rozwojowej dla Ukrainy, planów odbudowy zniszczonych w trakcie walk terenów oraz porozumienia o wolnym handlu z USA.

Jak przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, problematyczne okazały się kwestie obwodu donieckiego i elektrowni jądrowej w Zaporożu.

- Plan zakłada, że elektrownia jądrowa w Zaporożu będzie wspólnie eksploatowana przez trzy kraje - Ukrainę, Stany Zjednoczone i Rosję... Dla nas brzmi to nie do końca realistycznie - powiedział Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski ujawnił szczegóły nowego planu pokojowego

Prezydent Zełenski podkreślił, że każdy plan zakładający wycofanie się ukraińskich wojsk z jakiejś części terytorium Ukrainy będzie wymagał zatwierdzenia przez parlament lub w ogólnokrajowym referendum.

Plan porusza także kwestię wyborów w Ukrainie, które miałyby zostać przeprowadzone w pierwszym możliwym terminie po zawarciu porozumienia.

- Na przeprowadzenie referendum potrzeba co najmniej 60 dni. Potrzebujemy też realnego zawieszenia broni na okres 60 dni. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie go przeprowadzić - zaznaczył prezydent.

Zełenski poinformował, że Ukraina może zdecydować się na przeprowadzenie referendum jednocześnie z wyborami.

Źródło: Reuters

