W skrócie Ogień objął kilka rosyjskich miast, w tym okolice Lipiecka, Petersburga i Wsiewołożska, gdzie płoną tysiące metrów kwadratowych terenu.

Według doniesień pożary dotknęły zakład produkcyjny w Lipiecku oraz zakłady stalowe Nowolipieck Steel (NLMK), jak również elektrociepłownię i zakład produkujący polimery.

Przyczyny pożarów są ustalane przez władze, a informacje na temat ofiar i szczegółowych okoliczności są weryfikowane.

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"Karma. Rosyjscy okupanci niedawno spalili w Sumach sklep 'Epicentrum', który nie miał absolutnie żadnego związku z wojną. Kolejna puszka Pandory została otwarta. Kolejna eskalacja prowadząca donikąd. Rosyjskie firmy niech się przygotują. Ten post okaże się proroczy" - czytamy we wpisie ukraińskiego kanału informacyjnego Exilenova+, zamieszczonym na platformie Telegram.

Tak komentowane są obszerne pożary, które wybuchły w kilku rosyjskich regionach. Władze podają, że ich przyczyny są ustalane.

Płoną zakłady produkcyjne w Rosji. Władze nie potwierdzają doniesień o ataku

Ogień objął między innymi teren zakładu produkcyjnego w Lipiecku, o czym poinformował gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow. Pożar ogarnął około 2,5 tys. metrów kwadratowych, a okoliczni mieszkańcy donoszą, że w nocy słyszeli eksplozje. Władze nie potwierdziły jednak doniesień o ataku. Nie skomentowała ich również strona ukraińska.

Tymczasem portal przypomina, że w poniedziałek Ukraina przeprowadziła w Rosji naloty na obiekty infrastruktury logistycznej.

"Na miejsce zdarzenia wysłano dodatkowe siły i środki jednostek straży pożarnej i ratowniczych. Wszystkie służby operacyjne działają na miejscu. Informacje dotyczące przyczyn pożaru oraz ofiar są obecnie weryfikowane" - przekazano w komunikacie zamieszczonym na Telegramie przez kanał informacyjny Astra.

Pożar na terenie NLMK. To największy rosyjski producent stali

Jak podaje litewski nadawca LRT, udostępnione nagrania wskazują, że do pożaru doszło na terenie zakładów stalowych Nowolipieck Steel (NLMK) - największego w Rosji producenta tego surowca. Kombinat odpowiada za 21 proc. krajowej produkcji stali.

Z kolei Astra donosi, że NLMK zaopatruje w stal firmy wytwarzające pociski rakietowe. Drugim obiektem objętym pożarem ma być lipiecka elektrociepłownia.

Płonie również park przemysłowy pod Petersburgiem, a w obwodzie leningradzkim ogień zajął zakład produkujący polimery. W mieście Wsiewołożsk pożar ogarnął niemal 6 tys. metrów kwadratowych, a jego przyczyna również nie została podana.

TSN donosi, że ukraińskie bezzałogowce uderzyły w Anapę w Kraju Krasnodarskim, a ataki rakietowe wycelowano w Biełgorod.

Źródło: TSN, LRT





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