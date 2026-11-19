Według Politico, które powołuje się na europejskich uczestników spotkania, Trump zadzwonił do przywódców z pokładu Air Force One w drodze powrotnej z Chin, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem.

Miał im powiedzieć, że Putin poważnie podchodzi do negocjacji w sprawie zakończenia wojny i chce pokoju. Jednocześnie miał "stanowczo wyrazić sceptycyzm co do dalszych miliardów dolarów pomocy udzielanej Ukrainie przez koalicję chętnych".

Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej wysłannik prezydenta Steve Witkoff.

- On wysłał Jareda i mnie tutaj specjalnie, abyśmy byli częścią koalicji chętnych i dał nam instrukcje, jak zrobić wszystko, co możliwe, aby zakończyć tę wojnę i wspierać te wysiłki. I to, co usłyszałem od niego dzisiaj podczas połączenia, to to, że wspomniał o tych samych zasadach dwóm pozostałym przywódcom (Putinowi i Xi Jinpingowi), z którymi się spotykał - powiedział.

Donald Trump zadzwonił do europejskich przywódców

Politico pisze, że według jednego z uczestników rozmowy z Trumpem, prezydent USA mówił ogólnie i zwrócił uwagę przywódców, że w tej wojnie ginie wielu ludzi i kraje powinny przestać marnować na nią pieniądze.

W Berlinie odbył się szczyt koalicji chętnych, zorganizowany przez kanclerza Niemiec Friedricha Merza. W rozmowach w urzędzie kanclerskim uczestniczyły głowy państw i szefowie rządów 26 krajów.Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

Koalicja chętnych została utworzona w marcu 2025 r. z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji. Należy do niej ponad 30 państw wspierających Kijów finansowo, militarnie, logistycznie i politycznie.



