W skrócie Brytyjscy urzędnicy apelują do liderów UE, by unikali krytycznych komentarzy na temat planowanego spotkania Trumpa z Putinem, obawiając się wykluczenia Europy z negocjacji w sprawie Ukrainy.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer woli działać kulisowo niż publicznie komentować rozmowy Kremla z Waszyngtonem.

Liderzy Francji, Niemiec i szefowa unijnej dyplomacji podkreślają potrzebę obecności Ukrainy i Europy w rozmowach dotyczących pokoju.

Jak podaje dziennik, urzędnikom na Wyspach nie podobają się publiczne komentarze na temat zaplanowanego na piątek spotkania Trumpa z Putinem na Alasce, wygłaszane przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Friedricha Merza i szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas.

Wielka Brytania obawia się, że publiczne żądania i presja wywierana na amerykańskiego przywódcę przyniosą jedynie odwrotny skutek, a sam Trump, w odwecie, całkowicie wykluczy Europę z negocjacji w sprawie Ukrainy.

Media: Brytyjscy urzędnicy pełni obaw przed szczytem na Alasce

Źródła gazety podają, że premier Keir Starmer nie chce komentować publicznie toczących się rozmów na linii Kreml - Waszyngton, ponieważ woli "wpływać na nie zza kulis".

W publikacji podkreśla się także, że Starmer nie wezwał bezpośrednio prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do udziału w spotkaniu na Alasce, mimo iż wielokrotnie prosili go o to przedstawiciele unijnej Wspólnoty.

"Osoby z Downing Street od dawna twierdzą, że najlepszym sposobem wpływania na Trumpa jest korzystanie z dostępu i wpływów za zamkniętymi drzwiami, a nie publiczne naciskanie na niego, aby zajął stanowisko" - napisali dziennikarze "The Telegraph".

Jeden z brytyjskich urzędników przyznał "The Telegraph", że istnieją obawy związane z "nieprzychylnymi komentarzami", jakie europejscy przywódcy wygłaszali na temat szczytu Trump - Putin.

"W przeciwieństwie do naszych europejskich kolegów nie wysuwamy publicznie żądań pod adresem Amerykanów. Wiele działań Europejczyków irytuje Amerykanów, zirytują one Trumpa, jeśli zaczną wysuwać żądania i wyznaczać 'czerwone linie'" - poinformował.

Trump spotka się z Putinem. Europa zjednoczona z Ukrainą

Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem zaplanowane jest na 15 sierpnia w bazie wojskowej w Anchorage na Alasce.

W reakcji na szczyt francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczył publicznie, że o przyszłości Ukrainy nie może decydować bez udziału samych Ukraińców, którzy od ponad trzech lat walczą o swoją przyszłość i bezpieczeństwo. Jednocześnie zaznaczył, że Europa jest zdeterminowana, by wspierać Ukrainę, działając w duchu jedności i opierając się na pracy wykonanej w ramach "koalicji chętnych".

11 sierpnia, z inicjatywy Kai Kallas, odbyło się unijne posiedzenie z udziałem ministrów spraw zagranicznych państw UE. Dyplomatka podkreślała wówczas, że wszelkie porozumienia między Moskwą a Waszyngtonem muszą uwzględniać stanowisko Ukrainy i Europy.

Z kolei kanclerz Merz opowiedział się za udziałem Zełenskiego w rozmowach na Alasce, podkreślając, że nie ma zgody na to, aby o kwestiach terytorialnych decydowali tylko Amerykanie i Rosjanie "ponad głowami Europejczyków i Ukraińców".

