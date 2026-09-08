"Pilnie przekażemy Ukrainie". Europejski sojusznik zdecydował ws. rakiet

W skrócie Niemcy przekażą Ukrainie pociski do systemów Patriot, a także będą kontynuować dostawy dronów i amunicji dalekiego zasięgu.

Wielka Brytania zadeklarowała 100 mln funtów wsparcia na ukraińską obronę powietrzną, obejmującą dostawę pocisków do systemów Patriot.

Unia Europejska zgodziła się na zakup pocisków do systemów Patriot dla Ukrainy za 3,2 mld euro w ramach unijnej pożyczki.

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- Podjąłem decyzję o przekazaniu Ukrainie pilnie potrzebnych pocisków przechwytujących PAC-2 z zapasów Bundeswehry - poinformował we wtorek Pistorius podczas wideokonferencji ministrów obrony państw Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy.

Dodał również, że Niemcy zwiększą dostawy pocisków powietrze-powietrze oraz będą kontynuować przekazywanie dronów i amunicji dalekiego zasięgu.

Na rok 2026 niemiecki rząd zaplanował łącznie 11,5 mld euro na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Jest to najwyższa kwota płynąca w ciągu roku z Berlina od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na pełną skalę przeciwko Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Wielka Brytania zapowiedziała pomoc

Wcześniej tego samego dnia rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że zobowiązał się do przeznaczenia 100 mln funtów na wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej w okresie zimowym, co obejmować będzie m.in. dostawę pocisków do systemów Patriot.

Jak sprecyzowano, Londyn w ramach swojego wkładu do opracowanej przez NATO listy priorytetowych potrzeb Ukrainy przekaże temu krajowi pociski przechwytujące, pociski artyleryjskie dużego kalibru oraz drony.

Patrioty dla Ukrainy. Nowa inicjatywa państw członkowskich UE

Portal Europejska Prawda przekazał, że państwa członkowskie Unii Europejskiej wyraziły zgodę na zakup pocisków do systemów Patriot na kwotę 3,2 mld euro w ramach unijnej pożyczki opiewającej w sumie na 90 mld euro.

"Prace techniczne powinny zostać ukończone do końca tygodnia, co pozwoli na przydział środków" - podała Ukrainska Prawda.

Komisja Europejska otrzymała od Ukrainy wniosek o płatność 3 września. Jak poinformowała wówczas Ursula von der Leyen, chodziło o wypłatę kilku miliardów euro na potrzeby obrony powietrznej, w tym pociski PAC-3 do systemów Patriot.

Ukraina do tej pory otrzymała 8,4 mld euro w ramach pożyczki. Państwa członkowskie wprowadziły zasadę, zgodnie z którą Kijów musi priorytetowo traktować zakupy sprzętu wojskowego w UE - spoza niej może pochodzić tylko 35 proc. komponentów. Każde odstępstwo od tej zasady wymaga zgody europejskich stolic.

Moskwa oskarża Kijów. Zapowiedź zmasowanych ataków

Moskwa utrzymuje, że unijne pieniądze są wykorzystywane przez Kijów do przeprowadzania uderzeń w głąb Rosji, m.in. na cele infrastruktury energetycznej.

Rodion Mirosznik, ambasador z zadaniami specjalnymi rosyjskiego resortu spraw zagranicznych stwierdził, że ukraińskie władze poprzez serię nalotów tworzą w Rosji "warunki nie do zniesienia dla ludności cywilnej".

Kilka dni temu Ministerstwo Obrony Rosji zakomunikowało, że trwają przygotowania do zmasowanych uderzeń na ukraińską infrastrukturę krytyczną, co ma być odpowiedzią na ataki Ukraińców.

Zeszłej zimyKreml przyjął już taktykę odcięcia ukraińskich cywilów od prądu i ciepła. Przy pomocy dronów i pocisków sprawił, że doszło do długotrwałych przerw w dostawach energii w wielu miastach.

Źródło: Ukraińska Prawda, Europejska Prawda



