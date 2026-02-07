Wojna w Ukrainie
Pilna prośba Ukrainy po ataku Rosji. Szybka reakcja. "Polska odebrała apel"

Rosjanie przeprowadzili zmasowanych atak na ukraińskie obiekty infrastruktury krytycznej - poinformował wicepremier Ukrainy, Denys Szmyhal. W związku z trudną sytuacją w kraju, Ukrenerho, operator systemu przesyłowego, zwrócił się o pomoc doraźną z Polski. W sprawie głos zabrał już minister energetyki Miłosz Motyka.

Strażacy gaszący rozległy pożar hali przemysłowej, intensywny dym i płomienie wydobywające się z budynku, podświetlone niebo, wokół nocy i resztki zniszczonych palet
Skutki rosyjskiego ataku w Ukrainie Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła zmasowany atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną, w tym podstacje i dwie elektrownie na zachodzie kraju.
  • Ukrenerho zwróciło się z prośbą o doraźną pomoc energetyczną do Polski, a polski minister potwierdził wsparcie przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu krajowego.
  • W wyniku ataku Polska poderwała myśliwce, jednak nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
"Rosyjscy zbrodniarze przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie obiekty energetyczne" - przekazał wicepremier, minister energetyki Ukrainy, Denys Szmyhal, we wpisie opublikowanym na platformie Telegram.

Jak wskazał Szmyhal, ofiarą ataku padły podstacje o napięciu 750 kV i 330 kV oraz linie napowietrzne, które stanowią podstawę ukraińskiej sieci energetycznej.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w infrastrukturę energetyczną

Rosyjski atak objął także dwie elektrownie - w Bursztynie i Dobrotwórze. Oba obiekty są położone w zachodniej Ukrainie. Pierwszy z nich leży około 170 km od polskiej granicy, drugi od Polski dzieli około 60 km.

Szmyhal poinformował także, że w Ukrainie obowiązują harmonogramy wyłączeń prądu, a w regionach wschodnich i północnych wprowadzono dodatkowo specjalne awaryjne środki.

    "Atak ciągle trwa. Pracownicy energetyki są gotowi do wznowienia pracy, gdy tylko sytuacja na to pozwoli" - podkreślił. Wicepremier Ukrainy przekazał także, że jego kraj zwrócił się do Polski z prośbą o doraźną pomoc.

    Zmasowany atak Rosji. Pilna prośba, Polska reaguje

    Minister energetyki Miłosz Motyka potwierdził, że nasze państwo odpowiedziało na apel strony ukraińskiej.

    "Polska odebrała apel Ukrainy o wsparcie operatorskie dotyczące energii" - napisał.

    "Eksport do Ukrainy odbywa się przy zachowaniu bezpieczeństwa polskiego systemu energetycznego. Polskie Sieci Elektroenergetyczne na bieżąco monitorują sytuację i są w kontakcie z sąsiednim operatorem" - przekazał na platformie X.

    Ukraina w nocy z piątku na sobotę padła ofiarą szeroko zakrojonego ataku ze strony Rosji. Wołodymyr Zełenski przekazał, że brało w nim udział ponad 400 dronów i około 40 rakiet różnych typów. Głównym celem były sieci energetyczne, elektrownie i podstacje rozdzielcze.

    W związku z rosyjskim uderzeniem na cele położone w pobliżu polskiej granicy polskie wojsko poderwało w sobotę rano myśliwce. Akcja zakończyła się po kilku godzinach. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

