Pilna konferencja Putina w Pekinie. Padły słowa o Ukrainie

- Kto jest za to odpowiedzialny? Ci, którzy zignorowali rosyjskie interesy bezpieczeństwa - wspomniał Władimir Putin w swoim wystąpieniu.

- Jeśli spotkanie z Zełenskim będzie przygotowane, jestem gotowy się z nim spotkać w Moskwie (...). Nigdy nie wykluczałem takiej możliwości. Ale czy ma to sens? Zobaczmy - zapewnił.

Przywódca Rosji podkreślił, że w kwestii zakończenia konfliktu "jest światełko w tunelu". Zastrzegł jednak, że jeżeli metody pokojowe nie odniosą skutku, to będzie kontynuował inwazję.

Putin o wojnie w Ukrainie. "Rosyjskie siły czynią postępy na wszystkich frontach"

Władimir Putin zapewnił, że rezerwy militarne Ukrainy znajdują się już na wyczerpaniu.

- Ukraina nie jest już w stanie przeprowadzić ofensywy na dużą skalę - zapewnił.

Polityk dodał, że "przeciwnik próbuje łatać dziury na froncie poprzez przegrupowanie swoich sił"

Spotkanie Trump - Putin w Moskwie? "Nie ma takich planów"

Putin wspomniał też o kwestii ewentualnej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Moskwie. Wcześniej dyktator spotkał się amerykańskim przywódca na Alasce.

- Nie ma żadnych przygotowań do takiej wizyty - uciął spekulacje urzędujący na Kremlu polityk.

Więcej informacji wkrótce...

Źródło: Reuters

