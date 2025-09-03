Pilna konferencja Putina w Pekinie. Padły słowa o Ukrainie
- Jeżeli zdrowy rozsądek zwycięży, to wtedy możemy uzgodnić akceptowalny sposób zakończenia ukraińskiego konfliktu - powiedział rosyjski przywódca Władimir Putin na konferencji prasowej. Dyktator zapewnił, że jest gotów spotkać się z prezydentem Ukrainy w Moskwie.
- Kto jest za to odpowiedzialny? Ci, którzy zignorowali rosyjskie interesy bezpieczeństwa - wspomniał Władimir Putin w swoim wystąpieniu.
- Jeśli spotkanie z Zełenskim będzie przygotowane, jestem gotowy się z nim spotkać w Moskwie (...). Nigdy nie wykluczałem takiej możliwości. Ale czy ma to sens? Zobaczmy - zapewnił.
Przywódca Rosji podkreślił, że w kwestii zakończenia konfliktu "jest światełko w tunelu". Zastrzegł jednak, że jeżeli metody pokojowe nie odniosą skutku, to będzie kontynuował inwazję.
Putin o wojnie w Ukrainie. "Rosyjskie siły czynią postępy na wszystkich frontach"
Władimir Putin zapewnił, że rezerwy militarne Ukrainy znajdują się już na wyczerpaniu.
- Ukraina nie jest już w stanie przeprowadzić ofensywy na dużą skalę - zapewnił.
Polityk dodał, że "przeciwnik próbuje łatać dziury na froncie poprzez przegrupowanie swoich sił"
Spotkanie Trump - Putin w Moskwie? "Nie ma takich planów"
Putin wspomniał też o kwestii ewentualnej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Moskwie. Wcześniej dyktator spotkał się amerykańskim przywódca na Alasce.
- Nie ma żadnych przygotowań do takiej wizyty - uciął spekulacje urzędujący na Kremlu polityk.
Więcej informacji wkrótce...
Źródło: Reuters