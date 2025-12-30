We wtorek władze Ukrainy nakazały ewakuację kilkunastu miejscowości w północnej części obwodu czernihowskiego, graniczącej z Białorusią i Rosją.

Wojna w Ukrainie. Obowiązkowa ewakuacja przy granicy

- Na posiedzeniu Rady Obrony podjęto decyzję o obowiązkowej ewakuacji z 14 przygranicznych miejscowości - powiedział szef władz obwodowych Wiaczesław Czaus.

- Obszar przygraniczny jest codziennie ostrzeliwany. Pomimo realnego zagrożenia, nadal mieszka tam 300 osób - dodał. W tym roku z miejscowości granicznych ewakuowało się już 1400 osób.

Czaus wyjaśnił, że w większości zostali tam ludzie starsi, których wojsko wielokrotnie próbowało przekonać do opuszczenia swoich domów. - Obowiązkowa ewakuacja to narzędzie, które pomoże ratować ludziom życie - wyjaśnił.

- Mieszkańcy obszaru przygranicznego otrzymają pomoc przy przeprowadzce. Będzie także możliwość wyboru miejsca na tymczasowe zamieszkanie - dodał.

Wojna w Ukrainie. Ataki Rosji w obwodzie czernihowskim

Obwód czernichowski od początku inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku jest celem ataków agresora.

Jak przekazał Czaus tylko w ciągu ostatniej doby Rosjanie uderzyli 27 razy, doprowadzając do 67 eksplozji.

Według danych wojska w ciągu ostatniego tygodnia siłom powietrznym udało się zniszczyć w obwodzie czernihowskim 94 drony szturmowe.

Czaus przekazał, że w atakach zginęło trzech cywilów: 63-letni kierowca ciężarówki z Snowszczyny, 39-letni cywil z wioski Semeniwka, który prowadził samochód oraz 80-letni mieszkaniec Czernihowa.

W ciągu ostatniego tygodnia zostało też rannych 13 osób.

