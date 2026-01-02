Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Pilna ewakuacja w Ukrainie. Trwa rosyjskie natarcie

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Ze względu na natarcie rosyjskich wojsk Kijów zarządził ewakuację tysięcy dzieci i ich rodziców - przekazał wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba. Rozporządzenie dotyczy osób z miejscowości położonych na linii frontu w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim. Władze mówią o "trudnej sytuacji bezpieczeństwa".

Czołg wojskowy jadący błotnistą drogą wiejską, otoczony przez gołe drzewa i zabudowania mieszkalne w tle. Na wieżyczce pojazdu widoczni żołnierze w hełmach.
Ukraina. Przymusowa ewakuacja rodzin z miejscowości na linii frontuANDRE LUIS ALVES/ANADOLUGetty Images

W skrócie

  • Władze Ukrainy zarządziły przymusową ewakuację tysięcy dzieci i ich rodziców z miejscowości znajdujących się na linii frontu w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim.
  • Łącznie od początku czerwca ewakuowano około 150 tysięcy osób z terenów przyfrontowych, w tym prawie 18 tysięcy dzieci.
  • Rosyjskie wojska kontynuują ofensywę w obwodzie dniepropietrowskim i zaporoskim.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Agencja AFP, powołując się na informacje przekazane przez wicepremiera Ukrainy, podała, że ze względu na natarcie rosyjskich wojsk władze Ukrainy zarządziły ewakuację tysięcy dzieci i ich rodziców z miejscowości położonych na linii frontu w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim.

"Ze względu na trudną sytuację bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji ponad 3 tysięcy dzieci i ich rodziców z 44 miejscowości przyfrontowych w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim" - przekazał wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Władze zarządziły przymusową ewakuację

Kułeba dodał, że ewakuacje trwają również w północnym obwodzie czernihowskim, który graniczy z Białorusią. Teren ten stał się bowiem kolejnym celem rosyjskiego ostrzału.

Zobacz również:

Ukraińcy w sondażu o opcjach zakończenia wojny
Wojna w Ukrainie

Ukraińcy na rozdrożu, musieli wybierać. Tak oceniają plan zakończenia wojny

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    "Od 1 czerwca z obszarów przyfrontowych ewakuowano łącznie 150 tysięcy osób do bezpieczniejszych regionów. Wśród nich jest prawie 18 tysięcy dzieci i ponad 5 tysięcy osób o ograniczonej sprawności ruchowej" - informował wicepremier Ukrainy.

    Wojna w Ukrainie. Rosja próbuje przedrzeć się przez obwód dniepropietrowski

    Obecnie wojska Kremla, które najechały Ukrainę w pełnej skali w lutym 2022 roku, przedzierają się przez przemysłowe tereny obwodu dniepropietrowski.

    Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    AFP zwróciła uwagę, że w południowej części obwodu zaporoskiego rosyjskie postępy były mniejsze niż na ogarniętym walkami wschodzie, lecz w ostatnich miesiącach nabrały one tempa.

    Rosja ponadto w ostatnich tygodniach twierdziła, że zdobyła nowe miejscowości w obu regionach. Część z tych informacji stała jednak w sprzeczności z danymi Kijowa i stanowiła element prokremlowskiej propagandy.

    We wrześniu 2022 roku Rosja ogłosiła oficjalną aneksję obwodów zaporoskiego, donieckiego, ługańskiego i chersońskiego.

    Źródło: AFP

    Zobacz również:

    Ustalenia ukraińskiego wywiadu. "Rosja przygotowuje specjalną operację"
    Wojna w Ukrainie

    Ukraiński wywiad: Rosja szykuje śmiertelny atak. Chcą oskarżyć Kijów

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    Rok bez wyborów. Przynajmniej tych ogólnopolskichPolsat News

    Najnowsze