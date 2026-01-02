W skrócie Władze Ukrainy zarządziły przymusową ewakuację tysięcy dzieci i ich rodziców z miejscowości znajdujących się na linii frontu w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim.

Łącznie od początku czerwca ewakuowano około 150 tysięcy osób z terenów przyfrontowych, w tym prawie 18 tysięcy dzieci.

Rosyjskie wojska kontynuują ofensywę w obwodzie dniepropietrowskim i zaporoskim.

Agencja AFP, powołując się na informacje przekazane przez wicepremiera Ukrainy, podała, że ze względu na natarcie rosyjskich wojsk władze Ukrainy zarządziły ewakuację tysięcy dzieci i ich rodziców z miejscowości położonych na linii frontu w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim.

"Ze względu na trudną sytuację bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji ponad 3 tysięcy dzieci i ich rodziców z 44 miejscowości przyfrontowych w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim" - przekazał wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Władze zarządziły przymusową ewakuację

Kułeba dodał, że ewakuacje trwają również w północnym obwodzie czernihowskim, który graniczy z Białorusią. Teren ten stał się bowiem kolejnym celem rosyjskiego ostrzału.

"Od 1 czerwca z obszarów przyfrontowych ewakuowano łącznie 150 tysięcy osób do bezpieczniejszych regionów. Wśród nich jest prawie 18 tysięcy dzieci i ponad 5 tysięcy osób o ograniczonej sprawności ruchowej" - informował wicepremier Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Rosja próbuje przedrzeć się przez obwód dniepropietrowski

Obecnie wojska Kremla, które najechały Ukrainę w pełnej skali w lutym 2022 roku, przedzierają się przez przemysłowe tereny obwodu dniepropietrowski.

AFP zwróciła uwagę, że w południowej części obwodu zaporoskiego rosyjskie postępy były mniejsze niż na ogarniętym walkami wschodzie, lecz w ostatnich miesiącach nabrały one tempa.

Rosja ponadto w ostatnich tygodniach twierdziła, że zdobyła nowe miejscowości w obu regionach. Część z tych informacji stała jednak w sprzeczności z danymi Kijowa i stanowiła element prokremlowskiej propagandy.

We wrześniu 2022 roku Rosja ogłosiła oficjalną aneksję obwodów zaporoskiego, donieckiego, ługańskiego i chersońskiego.

Źródło: AFP

