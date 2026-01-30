Wojna w Ukrainie
Pilna ewakuacja w regionie Ukrainy. "Chodzi o ratowanie życia"

Władze Charkowa zarządziły pilną ewakuację rodzin z nieletnimi dziećmi z kilku wsi w obwodzie. Gubernator Oleg Siniegubow zaapelował o "natychmiastowe opuszczenie niebezpiecznych terenów, ponieważ chodzi o ratowanie życia". W Ukrainie spodziewane jest załamanie pogody, które przyniesie potężne mrozy. Jednocześnie sektor energetyczny w kraju wciąż jest atakowany przez Rosję.

Osoba w ciemnej kurtce z kapturem trzymająca telefon w dłoni stoi na tle nocnego miasta po lewej stronie zdjęcia, po prawej stronie widoczna mapa z zaznaczonym regionem Charków oraz obszarami oznaczonymi różnym kolorem.
Przymusowa ewakuacja w kilku wsiach obwodu charkowskiego. Zaapelowano do rodzin z dziećmiDeepState map; MACIEK MUSIALEK / ANADOLU/ AFPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Władze Charkowa zdecydowały o przymusowej ewakuacji rodzin z dziećmi z kilku miejscowości w gminie Starosałtowska z powodu nadchodzących mrozów i ataków na infrastrukturę energetyczną.
  • Ewakuacją objęto mieszkańców miejscowości: Bereznyki, Wiszniew, Gontarówka, Metalówka, Radkowo, Zariczne i Szerokie, gdzie przebywa obecnie 25 dzieci.
  • W regionie przygotowano punkty ogrzewania, a rodziny otrzymają wsparcie w uzyskaniu statusu przesiedleńców i pomoc humanitarną.
W piątek zorganizowano spotkanie Rady Obrony Obwodu Charkowskiego, podczas którego omówiono m.in. stan sektora energetycznego w regionie.

W związku z potężnymi mrozami oraz ciągłymi atakami Rosji na infrastrukturę energetyczną, lokalne władze zdecydowały się na przymusową ewakuację rodzin z dziećmi z kilku miejscowości w gminie Starosałtowska.

Wojna w Ukrainie. Przymusowa ewakuacja rodzin z dziećmi, nadciąga arktyczny mróz

Gubernator obwodu charkowskiego Oleg Siniegubow przekazał, że ewakuacją objęto mieszkańców miejscowości: Bereznyki, Wiszniew, Gontarówka, Metalówka, Radkowo, Zariczne i Szerokie. Wsie te położone są około 50 km od Charkowa.

Jak dodał, obecnie w tych miejscowościach pozostaje 25 dzieci. "Wzywamy rodziny z nieletnimi dziećmi do natychmiastowego opuszczenia niebezpiecznych terenów, ponieważ chodzi o ratowanie życia" - zaapelował Siniegubow.

    W opublikowanym komunikacie gubernator obwodu charkowskiego przekazał również, że opracowano trasy ewakuacyjne, a także zorganizowano miejsca tymczasowego pobytu.

    "Ewakuowane rodziny otrzymają wsparcie w uzyskaniu statusu przesiedleńców wewnętrznych, dostęp do świadczeń i pomocy humanitarnej" - napisał w mediach społecznościowych.

    Ukraina walczy z blackoutami. Rosjanie mieli wstrzymać ataki, nie dotrzymali słowa

    Oleg Siniegubow nadmienił, że podczas spotkania przeanalizowano również gotowość punktów ogrzewania - w obwodzie charkowskim przygotowano 841 takich miejsc, z czego działa już ich 778.

    Jednocześnie gubernator obwodu zapewnił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, kolejne punkty, gdzie mieszkańcy będą mogli się m.in. ogrzać, zostaną uruchomione.

    Chociaż zima już daje się we znaki Ukraińcom, załamanie pogody ma dopiero nadejść. Siniegubow powiadomił, że od soboty prognozowane jest gwałtowne ochłodzenie - w nocy temperatura w Charkowie może spaść do - 20-25 stopni Celsjusza, a w dzień do - 11-19 stopni.

    W czwartek prezydent USA Donald Trump przekazał, że osobiście poprosił swojego rosyjskiego odpowiednika Władimira Putina, aby na tydzień zaprzestali ostrzału ukraińskich wsi i miast. Republikanin wskazywał właśnie na bardzo niskie temperatury w Ukrainie.

    Trump podkreślił, iż Moskwa się zgodziła. Kilkanaście godzin później doszło jednak do kolejnego zmasowanego ostrzału przeprowadzonego przez Federację Rosyjską. Rzecznik Kremla dodał, że zgodzili się na wstrzymanie ataków, ale tylko do 1 lutego.

