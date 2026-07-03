W skrócie W związku z pogarszającą się sytuacją i zagrożeniem atakami ze strony Ukrainy polecono rosyjskim urzędnikom przenieść ważne dokumenty i sprzęt z niektórych miast Krymu.

Część urzędników opuściła Krym, udając się do Kraju Krasnodarskiego, a na drogach utworzyły się wielokilometrowe korki z powodu kryzysu paliwowego.

Stan wyjątkowy wprowadzono na nieokreślony czas na Krymie, w tym w Sewastopolu, w odpowiedzi na problemy gospodarcze i ataki na rosyjską infrastrukturę.

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Polecenie władz okupacyjnych ma dotyczyć m.in. Teodozji i Kerczu, a termin jego wykonania upływa 3 lipca. O sprawie informują przedstawiciele ruchu partyzanckiego Atesz, który zrzesza Ukraińców i Tatarów krymskich na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy.

Jak donosi serwis The New Voice of Ukraine (NV), część urzędników, którzy - pomimo kryzysu energetycznego na Krymie - mieli dostęp do paliwa, poszła na zwolnienia lekarskie i udała się w pośpiechu do Kraju Krasnodarskiego w Rosji.

Rosjanie opuszczają Krym. Na drogach tworzą się wielokilometrowe korki

"Krymscy kolaboranci doskonale rozumieją, że zbliża się kara za to, co zrobili, i rosyjska obrona powietrzna ich nie uratuje" - twierdzą przedstawiciele ruchu Atesz

W ostatnich tygodniach kryzys paliwowy na Krymie pogłębił się z powodu systematycznych ataków Ukraińców na rosyjską infrastrukturę naftową i obiekty logistyczne. Doprowadziło to do powstania wielokilometrowych korków na drogach wyjazdowych z Krymu.

Serwis NV przypomina, że pod koniec czerwca szef władz okupacyjnych Siergiej Aksionow ogłosił wprowadzenie regionalnego stanu wyjątkowego. Rosyjski polityk argumentował tę decyzję próbą rozwiązania problemów gospodarczych.

Ukraińskie ataki na Krym. "Część wieloetapowej operacji"

- Reżim stanu wyjątkowego pozwala na maksymalnie sprawne rozwiązanie kwestii związanych z zapewnieniem stabilnego funkcjonowania we wszystkich obszarach, od których zależy zabezpieczenie potrzeb mieszkańców" - mówił Aksjonow w wystąpieniu wideo opublikowanym w internecie.

Stan wyjątkowy został wprowadzony na czasie nieokreślony i objął także miasto Sewastopol, które jest odrębną jednostką administracyjną.

Rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Pletenczuk informował wcześniej, że ataki na rosyjskie obiekty na Krymie są częścią większej, wieloetapowej operacji.

Źródło: The New Voice of Ukraine





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