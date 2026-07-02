Pieskow grozi Europie po ataku na Kijów. "Nie będziemy przymykać oczu"

W skrócie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział dalsze zwiększanie presji na Ukrainę i podkreślił, że Rosja nie zignoruje działań Europy "mających na celu eskalację konfliktu".

Podczas rozmowy telefonicznej szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow przekazał Władimirowi Putinowi informacje o zmasowanym ataku na Kijów i inne obszary.

W wyniku nocnego ataku na Kijów zginęło co najmniej 17 osób, kilkadziesiąt zostało rannych, a ostrzał objął głównie budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną.

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"Dziś rano, podczas codziennego raportu dla Naczelnego Dowódcy, szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow poinformował o wynikach zmasowanego ataku odwetowego przeprowadzonego przez rosyjskie siły zbrojne na Kijów i inne obszary zaludnione, oczywiście w kontekście ataków wyłącznie na cele wojskowe lub niemal wojskowe" - przekazał Dmitrij Pieskow.

Jak zaznaczył, Gierasimow nie spotkał się osobiście z Władimirem Putinem. - To była rozmowa telefoniczna - stwierdził. Zapowiedział też, że "Rosja będzie nadal zwiększać presję na reżim w Kijowie, aby osiągnąć swoje cele".

Rzecznik Kremla poinformował również, że spotkania Gierasimowa z rosyjskim prezydentem "odbywają się regularnie, praktycznie codziennie".

Rosja o działaniach UE. "Nie możemy przymykać oczu"

Pieskow skrytykował również Europę za wzmacnianie zdolności wojskowych, czym według Moskwy dąży ona do eskalacji konfliktu i konfrontacji z Rosją.

- To, że Unia Europejska, rozwijając swoją tożsamość obronną, weszła na ścieżkę militaryzacji i de facto poświęca się konfrontacji z Federacją Rosyjską, jest oczywiste - stwierdził rzecznika Kremla w propagandowym komunikacie.

- Oczywiście nie możemy przymykać na to oczu, a ten czynnik oczywiście zaostrza i tak już wysokie napięcia. Ten czynnik zmusza nas do zaplanowania dodatkowych działań, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo - dodał.

Rosjanie regularnie stosują kłamliwą retorykę, w której o eskalację oskarżają UE pomagającą Ukrainie bronić się przed niesprowokowaną agresją Moskwy.

Jak zaznaczył "bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej i jej interesów narodowych będzie w każdym przypadku zagwarantowane".

Zmasowany atak na Kijów. Wielu poszkodowanych

W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Rosjanie uderzyli najpierw dronami, a następnie rakietami.

Szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Timur Tkaczenko poinformował, że skutki ostrzału odnotowano w 28 miejscach w stolicy. "Są to głównie budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury cywilnej" - przekazał w mediach społecznościowych.

W wyniku ataku zginęło co najmniej 17 osób, a kilkadziesiąt - w tym dwoje dzieci - zostało rannych. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że 32 poszkodowanych trafiło do szpitali, natomiast dwóm osobom udzielono pomocy na miejscu. Liczby mogą jednak jeszcze wzrosnąć, bo na miejscu nadal trwają akcje ratunkowe.





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