Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Pierwszy taki wyrok od początku wojny. Rosjanin skazany na dożywocie

Monika Bortnowska

Monika Bortnowska

Ukraiński sąd skazał rosyjskiego żołnierza na dożywocie po uznaniu go za winnego zabójstwa ukraińskiego jeńca wojennego - informuje agencja Reutera. To pierwszy przypadek, gdy Ukraina wymierzyła karę pozbawienia wolności za takie przestępstwo od początku rosyjskiej inwazji.

Rosyjski żołnierz skazany na dożywocie, pierwsza taka sytuacja, zdj. ilustracyjne
Rosyjski żołnierz skazany na dożywocie, pierwsza taka sytuacja, zdj. ilustracyjneMinisterstwo Obrony Rosjidomena publiczna

W skrócie

  • Ukraiński sąd w Zaporożu skazał rosyjskiego żołnierza Dmitrija Kuraszowa na dożywocie za zabójstwo ukraińskiego jeńca.
  • Kuraszow przyznał się do winy podczas procesu, choć później sugerował, że jest niewinny i chciałby zostać wymieniony jako jeniec.
  • Wyrok ma symboliczne znaczenie, ponieważ Ukraina od początku wojny oskarża rosyjskie wojska o egzekucje jeńców, jednak sprawcy zwykle pozostają bezkarni.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sąd w Zaporożu uznał 28-letniego Dmitrija Kuraszowa za winnego zastrzelenia ukraińskiego żołnierza Witalija Hodniuka, zgodnie z wnioskiem prokuratury.

Według ustaleń sądu Kuraszow zastrzelił Hodniuka, kiedy ten poddał się w styczniu 2024 roku po zajęciu jego ziemianki przez rosyjskie wojska. Wkrótce po tym incydencie Rosjanin został pojmany przez siły ukraińskie i trafił do niewoli wraz z innymi rosyjskimi żołnierzami.

Podczas procesu Kuraszow przyznał się do winy, jednak później oświadczył dziennikarzom, że jest niewinny i chciałby wziąć udział w wymianie jeńców. Na zakończenie rozprawy Rosjanin odmówił zabrania głosu.

Zobacz również:

Rosjanie zaatakowali ukraińskiego cywila. Doszło do zemsty. Zdj. ilustracyjne
Wojna w Ukrainie

Rosjanie dopuścili się zbrodni na cywilu. Ukraińcy dokonali zemsty

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    Wojna w Ukrainie. Rosyjski żołnierz skazany na dożywocie

    Agencja Reutera zwraca uwagę, że wyrok ma symboliczne znaczenie dla Ukrainy, która od dawna oskarża rosyjskie wojska o dokonywanie egzekucji ukraińskich jeńców, lecz sprawcy tych zbrodni znajdują się zazwyczaj poza jej jurysdykcją.

    Rosja zaprzecza, by jej żołnierze popełniali zbrodnie wojenne. Tymczasem - jak ustalił Reuters - ukraińska prokuratura generalna prowadzi ponad 300 śledztw w sprawie zabójstw ukraińskich żołnierzy, którzy po rosyjskiej inwazji w 2022 roku bezwarunkowo złożyli broń.

    Z ustaleń władz w Kijowie wynika, że Kuraszow dołączył do rosyjskiego oddziału szturmowego "Sztorm V" w zamian za wcześniejsze zwolnienie z więzienia, gdzie odbywał karę za kradzież.

    Podczas ogłaszania wyroku Kuraszow był spokojny, miał skrzyżowane ręce. Odmówił odpowiedzi na pytania mediów, ale lekko się uśmiechnął, gdy zapytano go, czy liczy na uwolnienie w ramach wymiany jeńców.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Rosyjski jeniec wdzięczny Ukraińcom za uratowanie życia
    Wojna w Ukrainie

    Uratowali go Ukraińcy. Rosyjski jeniec zaatakowany przez własne dowództwo

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    "Graffiti". Brakuje pieniędzy w NFZ. Minister finansów spotka się z minister zdrowiaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze