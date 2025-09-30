Do ukraińskiego uderzenia doszło w niedzielę. "Ukraińskie Siły Zbrojne przeprowadziły zmasowany atak na obwód biełgorodzki, raniąc dwie osoby" - przekazał wtedy gubernator Wiaczesław Gładkow.

Putinowski namiestnik dodał, że przerwy w dostawie energii elektrycznej są "poważne", a sytuacja "trudna". Miejskie wodociągi i szpitale musiały przełączyć się na zapasowe źródła zasilania.

Kijów uderza w Biełgorod. Miasto bez prądu, częściowo bez wody

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, 28 września w obwodzie biełgorodzkim zniszczono siedem dronów Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Radzimy sobie obecnie ze skutkami i podejmujemy wszelkie możliwe środki, by podłączyć wszystko do zapasowego generatora, by zaspokoić potrzeby ludności i naszych przedsiębiorstw" - informował w mediach społecznościowych Gładkow.

Internauci rosyjscy skarżyli się także na brak dostępu do wody w części miasta. Z kolei prądu zabrakło także w miejscowościach Stary Oskoł oraz Szebiekino.

Wojna w Ukrainie. Biełgorod bez prądu, Kijów nie potwierdza

Kijów nie potwierdził rewelacji lokalnych rosyjskich urzędników. Do ataku doszło kilkanaście godzin po przeprowadzonym przez wroga zmasowanego ataku. W akcji zastosowano roje dronów i rakiet. Użyto blisko 500 bezzałogowców, a wszystko trwało 12 godzin. Prezydent Ukrainy przekazał, że w ataku zginęły co najmniej cztery osoby.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wśród ostrzelanych obiektów znalazły się zwykłe zakłady, m.in. piekarnia i fabryka opon. Rosyjskie pociski trafiły też w budynki mieszkalne.

Polityk oskarżył Kreml o świadome terroryzowanie ludności cywilnej i "złożenie deklaracji" tym atakiem - tuż po zakończonym w sobotę tygodniu obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "Moskwa pokazuje, że chce dalej walczyć i zabijać. Świat musi odpowiedzieć największą możliwą presją" - napisał prezydent.

