Pierwszy taki atak. Rosyjskie miasto całkowicie odcięte

Piotr Białczyk

Ukraińskie siły zbrojne zadały ogromne straty rosyjskiemu Biełgorodowi. Miasto na zachodzie Rosji zostało na kilkanaście godzin bez prądu po precyzyjnym uderzeniu dronów. Ranne - według lokalnych władz - zostały dwie osoby.

Wojna w Ukrainie. Uderzenie na rosyjski Biełgorod
Wojna w Ukrainie. Uderzenie na rosyjski Biełgorod

Do ukraińskiego uderzenia doszło w niedzielę. "Ukraińskie Siły Zbrojne przeprowadziły zmasowany atak na obwód biełgorodzki, raniąc dwie osoby" - przekazał wtedy gubernator Wiaczesław Gładkow.

Putinowski namiestnik dodał, że przerwy w dostawie energii elektrycznej są "poważne", a sytuacja "trudna". Miejskie wodociągi i szpitale musiały przełączyć się na zapasowe źródła zasilania.

Kijów uderza w Biełgorod. Miasto bez prądu, częściowo bez wody

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, 28 września w obwodzie biełgorodzkim zniszczono siedem dronów Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Radzimy sobie obecnie ze skutkami i podejmujemy wszelkie możliwe środki, by podłączyć wszystko do zapasowego generatora, by zaspokoić potrzeby ludności i naszych przedsiębiorstw" - informował w mediach społecznościowych Gładkow.

    Internauci rosyjscy skarżyli się także na brak dostępu do wody w części miasta. Z kolei prądu zabrakło także w miejscowościach Stary Oskoł oraz Szebiekino.

    Wojna w Ukrainie. Biełgorod bez prądu, Kijów nie potwierdza

    Kijów nie potwierdził rewelacji lokalnych rosyjskich urzędników. Do ataku doszło kilkanaście godzin po przeprowadzonym przez wroga zmasowanego ataku. W akcji zastosowano roje dronów i rakiet. Użyto blisko 500 bezzałogowców, a wszystko trwało 12 godzin. Prezydent Ukrainy przekazał, że w ataku zginęły co najmniej cztery osoby.

    Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wśród ostrzelanych obiektów znalazły się zwykłe zakłady, m.in. piekarnia i fabryka opon. Rosyjskie pociski trafiły też w budynki mieszkalne.

    Polityk oskarżył Kreml o świadome terroryzowanie ludności cywilnej i "złożenie deklaracji" tym atakiem - tuż po zakończonym w sobotę tygodniu obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "Moskwa pokazuje, że chce dalej walczyć i zabijać. Świat musi odpowiedzieć największą możliwą presją" - napisał prezydent.

