W skrócie Andrij Sybiha poinformował, że Rosja przeprowadziła największy od początku wojny atak rakietowy na Kijów, używając około 40 pocisków balistycznych.

Szef MSZ Ukrainy wezwał państwa zachodnie do zaostrzenia sankcji i natychmiastowej realizacji uzgodnionych dostaw sprzętu obronnego.

Według Wołodymyra Zełenskiego w ostatnim tygodniu Rosja użyła około 1450 dronów szturmowych, ponad 1640 kierowanych bomb lotniczych i 99 rakiet przeciwko Ukrainie.

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"Tchórz w Moskwie, który boi się spotkać z prezydentem Zełenskim, aby zakończyć wojnę, kontynuuje prowadzenie wojny przeciwko cywilom. Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny - około czterech tuzinów - w brutalnym ataku terrorystycznym na ukraińską stolicę, zabijając i raniąc ludzi" - napisał na X Andrij Sybiha.

Szef MSZ Ukrainy dodał, że Rosja w ciągu ostatniej nocy wystrzeliła w stronę Kijowa "największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny".

Wojna na Ukrainie. Atak na Kijów. Andrij Sybiha z apelem do Zachodu

Ukraiński polityk w dalszej części swojego wpisu wezwał Zachód do podjęcia zdecydowanych kroków w odpowiedzi na rosyjski atak na Kijów.

"Nie może być przerw w zaostrzaniu sankcji i izolacji Rosji. 21. pakiet UE (sankcji - red.) musi zostać natychmiast odblokowany. Nie może być przerw w ochronie życia. Porozumienia, dotyczące dodatkowych (pocisków - red.) przechwytujących muszą być wdrożone bez zwłoki" - napisał Andrij Sybiha.

I dodał: "Każdy, kto wstrzymuje te kluczowe narzędzia ochrony, powinien wiedzieć, że koszt opóźnień mierzy się ludzkimi żywotami".

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Szef ukraińskiego MSZ pokdreślił ponadto, że nie może być mowy o "wybielaniu zbrodni" na rzecz przywracania praw do uczestnictwa w zawodach rosyjskim sportowcom.

"Putina nie zatrzyma ugładzanie. Pójdzie dalej, chyba że zatrzyma go siła" - wskazał Sybiha.

Rosja uderzyła w Kijów. "Jeden z największych ataków balistycznych"

Informację o liczbie wystrzelonych przez Moskwę pocisków potwierdził także prezydent Wołodymyr Zełenski.

Jak wskazał: "wróg wystrzelił ponad 40 rakiet różnych typów - większość z nich przeciwko stolicy - oraz 120 dronów szturmowych".

Ukraiński przywódca wyliczył, że tylko w ostatnim tygodniu Rosjanie do ataków na Ukrainę wykorzystali: 1450 dronów szturmowych, ponad 1640 kierowanych bomb lotniczych oraz 99 rakiet różnych typów.

"Ochrona przed rakietami balistycznymi jest obecnie naszym stałym i najwyższym priorytetem (...). Opóźnienia w podejmowaniu nowych decyzji dają Moskwie okazję do planowania nie tylko nowych ataków przeciwko naszym ludziom, ale także sposobów omijania nowych sankcji" - napisał Wołodymyr Zełenski.





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